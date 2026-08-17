Um homem preso por policiais militares do 49º Batalhão, neste final de semana, por tráfico de drogas, no bairro Cavalli, em Louveira, após correr por cerca de 500 metros em tentativa de fuga, é apontado como responsável pelo abastecimento de vários pontos de tráfico na cidade.
A prisão foi realizada pelos cabos Correia e Gamero, que faziam patrulhamento em busca de uma motocicleta roubada. Durante a ação, ao passarem por um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita, sendo um deles em uma motocicleta.
O motociclista conseguiu fugir. Já o outro suspeito, que carregava uma sacola, saiu correndo em direção a uma trilha existente em uma área de mata. Em seguida, acessou a rua Liberdade, onde reside, na tentativa de se esconder dentro da própria casa.
O cabo Correia estava no encalço a pé e manteve o suspeito sob observação durante toda a fuga, impedindo que ele entrasse na residência. Sem conseguir escapar, o homem continuou correndo por outras ruas do bairro, até ser alcançado e detido pelo policial. Pouco depois da abordagem, a esposa do suspeito, que está grávida, chegou ao local e pediu aos policiais que o marido não fosse preso.
Na sacola que ele carregava, os militares localizaram centenas de porções de drogas já embaladas para comercialização.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de tráfico de drogas.
No dia seguinte, durante audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Na decisão, o magistrado levou em consideração os antecedentes criminais do investigado, que também é suspeito de exercer papel de liderança em um grupo envolvido com o tráfico de drogas no município.