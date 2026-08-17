Um homem preso por policiais militares do 49º Batalhão, neste final de semana, por tráfico de drogas, no bairro Cavalli, em Louveira, após correr por cerca de 500 metros em tentativa de fuga, é apontado como responsável pelo abastecimento de vários pontos de tráfico na cidade.

A prisão foi realizada pelos cabos Correia e Gamero, que faziam patrulhamento em busca de uma motocicleta roubada. Durante a ação, ao passarem por um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita, sendo um deles em uma motocicleta.

O motociclista conseguiu fugir. Já o outro suspeito, que carregava uma sacola, saiu correndo em direção a uma trilha existente em uma área de mata. Em seguida, acessou a rua Liberdade, onde reside, na tentativa de se esconder dentro da própria casa.