A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, oferece uma nova oportunidade de qualificação profissional com o curso de Inspetor de Qualidade. A capacitação terá 32 vagas para o período da tarde, com aulas das 13h às 17h, e tem início previsto para 27 de agosto de 2026.

A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional e contribuir para a preparação dos participantes para novas oportunidades no mercado de trabalho. O curso é voltado a pessoas que desejam ampliar seus conhecimentos e se preparar para novas oportunidades profissionais. Para participar, o aluno deverá ter no mínimo 16 anos de idade no início do curso e ter concluído o Ensino Fundamental.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no prédio do Facilita, na Sala Sebrae, das 8h30 às 16h30, até o dia 25 de agosto. No momento da inscrição, é necessário apresentar RG e comprovante de residência. Para candidatos menores de idade, é necessário o acompanhamento do responsável.