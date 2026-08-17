O Governo do Estado de São Paulo inaugurou oficialmente a primeira escola estadual de período integral de Itupeva, localizada no bairro Terra Brasilis, na sexta-feira (14). A nova unidade, que está em funcionamento desde fevereiro de 2025, representa um importante avanço para a educação do município, ampliando a estrutura disponível para os estudantes e oferecendo um ambiente moderno e preparado para o ensino em período integral.

Construída por meio de recursos provenientes de convênio estadual, a escola foi implantada em um terreno com área total de 5.235,07 m², sendo 2.996,59 m² de área construída.

O novo prédio possui dois andares e dez salas de aula, além de uma estrutura completa para atender às necessidades dos estudantes e profissionais da educação. Entre os espaços estão pátio, cantina, sanitários, salas dos professores e da direção, sala de leitura, laboratórios de Química e Biologia, Matemática e Física, sala múltipla e sala de informática.