Empresários e empreendedores de Jundiaí a região poderão apresentar seus negócios, ampliar a rede de contatos e construir parcerias durante mais uma edição do Conecta Networking, que será realizada na próxima quarta-feira (19), das 8h às 12h, no Fundo Social de Solidariedade (avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, Portão 3, Anhangabaú). As inscrições estaão abertas neste link.

O evento, realizado pelo Eixo +Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Sebrae, é aberto a participantes de Jundiaí e de outras cidades, ampliando as possibilidades de conexão e geração de novos negócios.

Cada participante terá a oportunidade de apresentar seus produtos ou serviços, trocar experiências e conhecer outros empresários com potencial para futuras parcerias. A proposta do Conecta Networking é criar um ambiente dinâmico no qual os próprios empreendedores sejam protagonistas das conexões, estimulando a circulação de ideias, experiências e oportunidades.