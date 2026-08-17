17 de agosto de 2026
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Empreendedor: Conecta Networking fará rodada aberta de negócios

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Com o objetivo de ser espaço para empreendedores de Jundiaí e região apresentarem seus negócios, ampliarem a rede de contatos e construírem parcerias, o evento está com inscrições abertas
Com o objetivo de ser espaço para empreendedores de Jundiaí e região apresentarem seus negócios, ampliarem a rede de contatos e construírem parcerias, o evento está com inscrições abertas

Empresários e empreendedores de Jundiaí a região poderão apresentar seus negócios, ampliar a rede de contatos e construir parcerias durante mais uma edição do Conecta Networking, que será realizada na próxima quarta-feira (19), das 8h às 12h, no Fundo Social de Solidariedade (avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, Portão 3, Anhangabaú). As inscrições estaão abertas neste link.

O evento, realizado pelo Eixo +Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Sebrae, é aberto a participantes de Jundiaí e de outras cidades, ampliando as possibilidades de conexão e geração de novos negócios.

Cada participante terá a oportunidade de apresentar seus produtos ou serviços, trocar experiências e conhecer outros empresários com potencial para futuras parcerias. A proposta do Conecta Networking é criar um ambiente dinâmico no qual os próprios empreendedores sejam protagonistas das conexões, estimulando a circulação de ideias, experiências e oportunidades.

A participação ocorre mediante inscrição solidária, com a doação de 1 litro de leite, que deverá ser entregue no dia do evento e será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Para a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Bruna Lazarini, encontros como esse fortalecem os negócios a partir da aproximação entre empresários. “Muitas oportunidades começam em uma conversa. Quando reunimos empreendedores de diferentes segmentos e até de outras cidades, ampliamos as possibilidades de parcerias, indicações, novos clientes e troca de conhecimento. O Conecta é justamente um espaço para criar essas conexões e incentivar que elas continuem depois do evento”, destacou.

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