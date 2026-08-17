Um homem procurado pela Justiça por dívida superior a R$ 30 mil em pensão alimentícia foi capturado na manhã desta segunda-feira (17) no Terminal Central de Ônibus, em Jundiaí.
O foragido foi identificado pelo sistema de monitoramento Muralha Paulista, que emitiu um alerta às equipes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento na região.
Com base nas informações, os guardas municipais Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos iniciaram buscas pelo terminal. O homem foi localizado enquanto aguardava na fila para embarcar em um ônibus. Segundo apurado, ele seguia para o trabalho.
Durante a abordagem, os agentes realizaram consulta aos dados pessoais do suspeito e confirmaram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça em razão da dívida de pensão alimentícia.
O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o mandado foi formalmente cumprido. Em seguida, ele permaneceu à disposição da Justiça.