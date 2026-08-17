17 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
APOIO TÁTICO

Pai devedor de R$ 30 mil em pensão é preso no Terminal Central

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O foragido foi identificado pelo sistema Muralha Paulista
O foragido foi identificado pelo sistema Muralha Paulista

Um homem procurado pela Justiça por dívida superior a R$ 30 mil em pensão alimentícia foi capturado na manhã desta segunda-feira (17) no Terminal Central de Ônibus, em Jundiaí.

O foragido foi identificado pelo sistema de monitoramento Muralha Paulista, que emitiu um alerta às equipes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento na região.

Com base nas informações, os guardas municipais Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos iniciaram buscas pelo terminal. O homem foi localizado enquanto aguardava na fila para embarcar em um ônibus. Segundo apurado, ele seguia para o trabalho.

Durante a abordagem, os agentes realizaram consulta aos dados pessoais do suspeito e confirmaram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça em razão da dívida de pensão alimentícia.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o mandado foi formalmente cumprido. Em seguida, ele permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários