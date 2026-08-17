Um homem procurado pela Justiça por dívida superior a R$ 30 mil em pensão alimentícia foi capturado na manhã desta segunda-feira (17) no Terminal Central de Ônibus, em Jundiaí.

O foragido foi identificado pelo sistema de monitoramento Muralha Paulista, que emitiu um alerta às equipes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento na região.

Com base nas informações, os guardas municipais Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos iniciaram buscas pelo terminal. O homem foi localizado enquanto aguardava na fila para embarcar em um ônibus. Segundo apurado, ele seguia para o trabalho.