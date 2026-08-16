Aos 30 anos de prática, Wesley de Oliveira Dorta, conhecido como Mestre Dorta, transformou a capoeira em profissão e em uma forma de vida. Desde 1996, quando teve os primeiros contatos com a modalidade, o jundiaiense construiu uma trajetória ligada ao ensino, à formação de novos praticantes e à preservação da cultura da capoeira.

Atualmente, Dorta é proprietário do Centro de Treinamento Dorta Capoeira (CTDC), academia especializada na modalidade em Jundiaí, com turmas para diferentes faixas etárias, a partir dos 2 anos. O trabalho também chega a escolas e projetos sociais da cidade, ampliando o acesso à prática. Ele ainda atua como Trainer da marca Track&Field, representando a capoeira em novos espaços.

O primeiro contato com a modalidade ocorreu quando Dorta tinha 17 anos. Junto de amigos da escola, começou a participar de rodas e a aprender movimentos de maneira informal. No ano seguinte, procurou uma academia e passou a conhecer outros aspectos da capoeira, como história, música, tradição e filosofia.