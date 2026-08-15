A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) estourou uma "casa bomba", imóvel utilizado para armazenamento e distribuição de drogas, e encontrou grande quantidade de entorpecentes e apetrechos para embalagem e venda.

A Policia Civil do Estado de São Paulo, através das equipes da Dise de Jundiaí, por meio de investigações em curso e trabalho de inteligência policial, após o receber informação privilegiada durante apurações, conseguiu fazer a apreensão de 3,2 kg gramas de cocaína, 5 litros de lança perfume, 60 g de maconha e 300 g de crack.

No local, ainda foram apreendidos 40 mil cápsulas do tipo Eppendorf, para posicionamento e embalo de drogas, além de 5 kg de embalagem plástica também destinadas ao porcionamento dos entorpecentes para venda.