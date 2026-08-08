09 de agosto de 2026
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Várzea Paulista

Dois homens são presos por receptação de moto furtada


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Divulgação

A Polícia Militar prendeu dois homens por receptação na manhã deste sábado, 08/08/2026, na Av. Pacaembu, em Várzea Paulista.

Durante patrulhamento pela região com foco na prevenção de roubos e furtos, a equipe avistou uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita. Foi iniciado acompanhamento até a Av. Pacaembu, onde a abordagem foi realizada.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta via COPOM, foi constatado que a motocicleta, placa EJY2H44, tinha registro de furto ocorrido em 28/07/2026.

Diante dos fatos, os dois indivíduos e a moto foram conduzidos ao Distrito Policial de Várzea Paulista. Durante a condução foi necessário o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, e os direitos constitucionais foram lidos aos abordados.

No plantão policial a ocorrência foi apresentada para as providências da Polícia Judiciária.

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