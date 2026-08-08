A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítima na manhã deste sábado, 08/08/2026, no Jardim Tereza, em Itatiba.

A equipe foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, constatou que o condutor de um Fiat Palio apresentava sinais notórios de embriaguez. Foi verificado ainda que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação. As medidas administrativas foram tomadas.

Em consulta, os veículos envolvidos estavam devidamente licenciados.