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ITATIBA

Motorista é autuado por embriaguez ao volante após acidente


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítima na manhã deste sábado, 08/08/2026, no Jardim Tereza, em Itatiba.

A equipe foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, constatou que o condutor de um Fiat Palio apresentava sinais notórios de embriaguez. Foi verificado ainda que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação. As medidas administrativas foram tomadas.

Em consulta, os veículos envolvidos estavam devidamente licenciados.

No Distrito Policial, o motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro, mas manifestou interesse em se submeter à coleta de sangue para análise.

A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, que tomou as providências cabíveis. O envolvido foi liberado para responder em liberdade.

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