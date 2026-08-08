09 de agosto de 2026
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LOUVEIRA

Mulher aciona polícia por descumprimento de medida protetiva

Por Fabio Estevão |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na tarde deste sábado, 08/08/2026, no Parque Capivari, em Louveira.

A equipe foi acionada via COPOM e encontrou no local um homem que disse estar procurando a esposa para conversar. Pouco depois, a mulher chegou ao endereço e relatou aos policiais que possuía medida protetiva contra o marido. Segundo ela, saiu de Limeira-SP e foi para a casa de um familiar em Louveira por estar sendo agredida e, mesmo assim, estaria sendo perseguida.

Diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial. No local, foi confirmada a existência de medida protetiva em desfavor do homem. Ele alegou desconhecimento da ordem judicial.

O delegado de plantão decidiu não formalizar flagrante por descumprimento de medida protetiva. As partes foram orientadas e liberadas.

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