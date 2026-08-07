08 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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NO SESC JUNDIAÍ

Cinema gratuito reúne animações e clássicos em agosto

Por Da redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Sesc Jundiaí
Sessões no Teatro são gratuitas e contemplam narrativas infantis, dramas contemporâneos e obras-primas da sétima arte
Sessões no Teatro são gratuitas e contemplam narrativas infantis, dramas contemporâneos e obras-primas da sétima arte

Ao longo do mês de agosto, o Teatro do Sesc Jundiaí exibe uma seleção de filmes que reúne títulos premiados, produções nacionais e internacionais, com sessões gratuitas voltadas a diferentes faixas etárias. As exibições já começam no próximo domingo (9).

O público vai conferir na sessão única das 16h a animação ‘Os Incríveis 2’ (Dir, Brad Bird). A trama conta a história de Helena Pêra, que assume o protagonismo na luta contra o crime como a Mulher-Elástica, enquanto seu marido Roberto fica encarregado de cuidar da casa e das crianças, descobrindo que o bebê Zezé possui superpoderes imprevisíveis.

Serviço

Exibição – ‘Os Incríveis 2’, Dir. Brad Bird. 
Gênero cinematográfico: Animação - Dublado 
Data: 09/8
Horário: 16h 
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Classificação: Livre  
Exibição gratuita – com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc. 

O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

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