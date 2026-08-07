A chegada de um ciclone extratropical que se desloca da região Sul do país deve gerar rajadas de vento de até 100 km/h no estado de São Paulo entre hoje (7) e amanhã (8), colocando em alerta vermelho (risco muito alto) nove das 16 regiões administrativas do estado. Entre as regiões de risco, estão Campinas e a Metropolitana da Capital, o que engloba também a Região de Jundiaí.
A Região de Jundiaí está em área de Perigo Potencial para tempestade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Imagens de satélite do órgão mostram o deslocamento da tempestade, que deve chegar à cidade e entorno nas próximas horas, no início da tarde.
No Rio Grande do Sul, o ciclone já causa estragos desde ontem (6), com ventania e 290 mil pessoas sem luz. Na capital, Porto Alegre, foram registrados ventos de mais de 120 km/h. No interior, um tornado assustou moradores. A cidade de Pedro Osório, a 290 km de Porto Alegre, teve rajadas intensas, que destelharam casas. AInda não há registros de vítimas.
Em São Paulo, além dos ventos, há previsão de pancadas de chuva e descargas elétricas. A combinação desses fenômenos pode aumentar os riscos à população e provocar transtornos em diferentes regiões do estado. Uma das regiões com previsão de ventos fortes e maior risco mais elevado deve ser a Baixada Santista.
O ciclone é chamado de “bomba” pela característica do fenômeno de ganhar intensidade muito rapidamente, por conta da perda de pressão atmosférica. “Um ciclone normalmente se mantém durante dois ou três dias na mesma pressão. Esse sistema, porém, teve uma queda acentuada de pressão atmosférica em menos de 24 horas, o que significa que ele terá intensidade mais alta que um ciclone normal”, diz o meteorologista William Minhoto, da Defesa Civil de São Paulo. Por consequência, os modelos matemáticos apontam que os efeitos do fenômeno que se formou na região Sul devem atravessar o Oceano Atlântico e chegar até a África do Sul.
Orientações para evitar acidentes
Antes da ventania:
- Objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelo vento e atinjam alguém;
- O telhado é um dos pontos mais vulneráveis aos efeitos das rajadas e, por isso, requer manutenção preventiva. Telhas de concreto, metal ou PVC devem estar fixadas corretamente à estrutura;
- Sinais como telhas quebradas, infiltrações recorrentes, manchas de umidade, estalos durante ventos fortes e rachaduras no forro podem indicar comprometimento da cobertura e exigem avaliação técnica;
Durante a ventania:
- Evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e troncos;
- Fique atento a placas, letreiros, toldos e objetos soltos que podem se desprender;
- Não se aproxime de fios elétricos rompidos ou caídos, pois há risco de choque elétrico;
- Em construções ou áreas abertas, redobre a atenção com andaimes, tapumes e estruturas provisórias;
- Se estiver dirigindo, mantenha distância segura de outros veículos e reduza a velocidade;
- Atividades em andaimes, telhados ou outras estruturas elevadas devem ser interrompidas enquanto persistirem as condições adversas;
- Busque abrigo em construções de alvenaria e permaneça longe de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas;
- Nas rodovias, reduza a velocidade e redobre a atenção devido à possibilidade de baixa visibilidade e queda de galhos.
Após a ventania:
- Não subir em telhados para realizar reparos enquanto houver risco de novas rajadas ou sem equipamentos adequados de segurança;
- Caso haja cabos elétricos rompidos, a instrução é manter distância e acionar imediatamente a concessionária de energia ou o Corpo de Bombeiros, no 193;
- Se o imóvel apresentar rachaduras estruturais, inclinação de paredes ou risco de desabamento, os moradores devem deixar o local e comunicar a Defesa Civil.
Canais de comunicação
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
Polícia Militar: 190
Alertas no celular: Envie um SMS gratuito com o CEP da sua região para o número 40199 ou baixe o aplicativo Alerta SP.