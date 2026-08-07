A chegada de um ciclone extratropical que se desloca da região Sul do país deve gerar rajadas de vento de até 100 km/h no estado de São Paulo entre hoje (7) e amanhã (8), colocando em alerta vermelho (risco muito alto) nove das 16 regiões administrativas do estado. Entre as regiões de risco, estão Campinas e a Metropolitana da Capital, o que engloba também a Região de Jundiaí.

A Região de Jundiaí está em área de Perigo Potencial para tempestade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Imagens de satélite do órgão mostram o deslocamento da tempestade, que deve chegar à cidade e entorno nas próximas horas, no início da tarde.

No Rio Grande do Sul, o ciclone já causa estragos desde ontem (6), com ventania e 290 mil pessoas sem luz. Na capital, Porto Alegre, foram registrados ventos de mais de 120 km/h. No interior, um tornado assustou moradores. A cidade de Pedro Osório, a 290 km de Porto Alegre, teve rajadas intensas, que destelharam casas. AInda não há registros de vítimas.