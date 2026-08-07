O Sesc Jundiaí promove neste sábado (8) duas atividades gratuitas voltadas a crianças, pais e cuidadores na Área de Convivência da unidade. A atividade integra a 7ª edição do projeto ‘Do Peito ao Prato’, iniciativa desenvolvida pelo Sesc São Paulo que mobiliza todas as unidades do Estado em consonância com a ‘Semana Mundial do Aleitamento Materno’.

O projeto busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da amamentação e do cuidado nutricional nos primeiros anos de vida, período determinante para a formação de hábitos saudáveis e o desenvolvimento integral da infância.

A unidade Jundiaí recebe a vivência ‘Refeição Divertida sem Telas’, com as nutricionistas Juliana Luzio e Lilian Petri, oferecida em quatro horários: 11h, 12h, 15h e 16h, com duração de uma hora cada. O encontro orienta famílias na construção de alternativas lúdicas ao uso de dispositivos eletrônicos durante as refeições, propondo caminhos práticos para transformar a mesa em um espaço de conexão e descoberta sensorial.

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