O Governo de São Paulo entregou nesta sexta-feira (7) a nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Cabreúva, empreendimento que recebeu investimentos de quase R$ 47 milhões e deve beneficiar aproximadamente 50 mil moradores, ampliando a capacidade de coleta, afastamento e tratamento de esgoto no município. A obra representa um dos principais investimentos recentes em saneamento na cidade e integra um conjunto de intervenções voltadas à ampliação da infraestrutura e à antecipação da universalização dos serviços.
Além da construção da ETE, foram implantados cerca de 25 quilômetros de coletores-tronco em Cabreúva, uma estação elevatória, linha de recalque e emissários. O novo sistema foi projetado para atender à crescente demanda da cidade. Durante a visita, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, destacou que investir em saneamento é investir diretamente em saúde pública, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável das cidades.
"Obras como essa transformam a realidade dos municípios. Além de ampliar o acesso ao tratamento de esgoto, estamos protegendo os recursos hídricos, reduzindo riscos à saúde da população e criando as condições necessárias para que Cabreúva continue crescendo de forma sustentável. Esse é um investimento que gera benefícios permanentes para a qualidade de vida da população", afirmou Natália.
"A implantação do novo Sistema de Esgotamento Sanitário fortalece a infraestrutura de Cabreúva e demonstra como a desestatização da Sabesp está acelerando investimentos essenciais para antecipar a universalização do saneamento. Estamos ampliando a capacidade de atendimento do município e promovendo mais saúde, qualidade de vida, preservação ambiental e desenvolvimento para a população", completou a secretária.
Na prática, o novo sistema funcionará de forma integrada. O esgoto coletado pela rede pública será encaminhado aos coletores-tronco e conduzido até uma estação elevatória, responsável por impulsionar o fluxo por meio da linha de recalque até a nova ETE. Na unidade, o esgoto passará por diversas etapas de tratamento antes de retornar ao meio ambiente dentro dos padrões ambientais estabelecidos.
A estação contará com tecnologia de tratamento por lodos ativados, um dos processos mais eficientes para remoção de matéria orgânica. Inicialmente, o esgoto passará por etapas de remoção de resíduos sólidos e areia. Em seguida, seguirá para os tanques de aeração, onde microrganismos, com auxílio de sistemas de fornecimento de oxigênio, promovem a degradação da matéria orgânica presente no efluente.
“Esta obra é mais um exemplo da estratégia para ampliar infraestrutura na segurança hídrica, fortalecer a resiliência das cidades e acelerar a universalização do saneamento. Quando implementamos tecnologias eficientes de tratamento de esgoto, o investimento gera benefícios permanentes para a saúde da população, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico da região", explicou o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.
Os investimentos fazem parte do novo ciclo de expansão da Sabesp após a desestatização e estão voltados à aceleração da universalização do saneamento no estado, com aplicação de R$ 70 bilhões até 2029 para antecipar em quatro anos a universalização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto nos municípios atendidos pela companhia. Serão R$ 260 bilhões investidos até 2060. A iniciativa busca ampliar a infraestrutura de saneamento, fortalecer a segurança hídrica e garantir o acesso aos serviços antes do prazo estabelecido pelo Novo Marco Legal do Saneamento, previsto para 2033.
Mais investimentos em Cabreúva
A nova ETE integra um conjunto de investimentos que vem ampliando a infraestrutura de saneamento no município. Entre 2024 e 2025, a Sabesp aplicou R$ 29,9 milhões em Cabreúva. Para o período de 2026 a 2029, estão previstos mais R$ 211,5 milhões em obras de expansão e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, totalizando cerca de R$ 241 milhões em investimentos.
O planejamento contempla obras estruturantes para acompanhar o crescimento da cidade e ampliar a capacidade operacional dos sistemas. Na área de abastecimento de água, estão previstas uma nova captação, um poço, uma Estação de Tratamento de Água (ETA), dois reservatórios, aproximadamente 56,6 quilômetros de redes de distribuição, 7,2 quilômetros de adutoras e 18 elevatórias e boosters. No sistema de esgotamento sanitário, serão implantados cerca de 46 quilômetros de redes coletoras, 16,2 quilômetros de linhas de recalque, 15 estações elevatórias de esgoto e duas Estações de Tratamento de Esgoto.
Os investimentos já vêm refletindo na ampliação do atendimento. Desde 2024, foram incorporadas 946 novas economias de água, 757 novas economias de coleta de esgoto e 685 novas economias de tratamento de esgoto. O município também registrou expansão expressiva da Tarifa Social, que passou de 250 para 1.180 famílias beneficiadas, ampliando o acesso da população de baixa renda aos serviços de saneamento.