O Governo de São Paulo entregou nesta sexta-feira (7) a nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Cabreúva, empreendimento que recebeu investimentos de quase R$ 47 milhões e deve beneficiar aproximadamente 50 mil moradores, ampliando a capacidade de coleta, afastamento e tratamento de esgoto no município. A obra representa um dos principais investimentos recentes em saneamento na cidade e integra um conjunto de intervenções voltadas à ampliação da infraestrutura e à antecipação da universalização dos serviços.

Além da construção da ETE, foram implantados cerca de 25 quilômetros de coletores-tronco em Cabreúva, uma estação elevatória, linha de recalque e emissários. O novo sistema foi projetado para atender à crescente demanda da cidade. Durante a visita, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, destacou que investir em saneamento é investir diretamente em saúde pública, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável das cidades.

"Obras como essa transformam a realidade dos municípios. Além de ampliar o acesso ao tratamento de esgoto, estamos protegendo os recursos hídricos, reduzindo riscos à saúde da população e criando as condições necessárias para que Cabreúva continue crescendo de forma sustentável. Esse é um investimento que gera benefícios permanentes para a qualidade de vida da população", afirmou Natália.