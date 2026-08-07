A partir da próxima segunda-feira (10), estarão abertas as inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Jundiaí, que seguem até o dia 18 de setembro. Para ampliar o acesso às informações e orientar os interessados sobre o processo de participação, a Secretaria de Cultura (SMCULT) promove, no mesmo dia, um encontro voltado a artistas, produtores culturais, coletivos, entidades e demais agentes do setor. A atividade será realizada às 19h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes.

A PNAB é uma iniciativa do Governo Federal criada para fortalecer e fomentar a cultura em todo o país, por meio do repasse de recursos a estados e municípios para investimentos em ações, projetos e iniciativas culturais. Em Jundiaí, serão destinados R$ 2,8 milhões para incentivar a produção artística local, ampliar o acesso à cultura e fortalecer os diferentes segmentos que compõem o cenário cultural do município.

Os participantes poderão conhecer em detalhes o funcionamento dos editais, entender as etapas de inscrição, obter orientações sobre as oficinas de apoio e acessar os canais de atendimento para esclarecimento de dúvidas.