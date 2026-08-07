Um comerciante foi preso na noite desta quinta-feira (6), em seu estabelecimento no Centro de Jundiaí, por uma dívida de R$ 10.962 em pensão alimentícia. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão.

Os policiais receberam informações sobre o paradeiro do homem procurado pela Justiça e foram até o estabelecimento comercial, localizado na rua Petronilha Antunes.

No local, o comerciante foi abordado e informado sobre a existência do mandado de prisão expedido em razão da dívida de pensão alimentícia.