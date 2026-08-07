08 de agosto de 2026
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EM JUNDIAÍ

Comerciante ficará 60 dias na cadeia após prisão no Centro

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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O comerciante foi capturado por PMs de Força Tática
O comerciante foi capturado por PMs de Força Tática

Um comerciante foi preso na noite desta quinta-feira (6), em seu estabelecimento no Centro de Jundiaí, por uma dívida de R$ 10.962 em pensão alimentícia. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão.

Os policiais receberam informações sobre o paradeiro do homem procurado pela Justiça e foram até o estabelecimento comercial, localizado na rua Petronilha Antunes.

No local, o comerciante foi abordado e informado sobre a existência do mandado de prisão expedido em razão da dívida de pensão alimentícia.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o mandado judicial foi formalmente cumprido. Conforme determinação da Justiça, o homem deverá permanecer preso pelo período de 60 dias.

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