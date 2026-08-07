Uma mulher em trabalho de parto recebeu ajuda de guardas municipais do Tático Motos para conseguir chegar ao Hospital Universitário (HU), em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (7).
A gestante estava no carro com o marido, que dirigia o veículo, quando o casal pediu auxílio aos guardas nas proximidades do Jardim Botânico e da Prefeitura de Jundiaí. O trânsito estava bastante congestionado, o que poderia atrasar a chegada ao hospital e até mesmo causar complicações no nascimento do bebê.
Diante da urgência, os guardas iniciaram o deslocamento à frente do veículo, utilizando as motocicletas para abrir caminho entre os carros e facilitar a passagem.
Em poucos minutos, o casal conseguiu chegar ao Hospital Universitário, onde a mulher foi encaminhada para atendimento médico.
Assista ao vídeo: https://www.instagram.com/reel/DbvmFwHsDLc/?igsh=MThjdDN3NnFydDdpbQ==