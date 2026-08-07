08 de agosto de 2026
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EM JUNDIAÍ

VÍDEO: GMs abrem caminho para mamãe em trabalho de parto

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A ajuda partiu do Tático Motos, que abriu o trânsito
A ajuda partiu do Tático Motos, que abriu o trânsito

Uma mulher em trabalho de parto recebeu ajuda de guardas municipais do Tático Motos para conseguir chegar ao Hospital Universitário (HU), em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (7).

A gestante estava no carro com o marido, que dirigia o veículo, quando o casal pediu auxílio aos guardas nas proximidades do Jardim Botânico e da Prefeitura de Jundiaí. O trânsito estava bastante congestionado, o que poderia atrasar a chegada ao hospital e até mesmo causar complicações no nascimento do bebê.

Diante da urgência, os guardas iniciaram o deslocamento à frente do veículo, utilizando as motocicletas para abrir caminho entre os carros e facilitar a passagem.

Em poucos minutos, o casal conseguiu chegar ao Hospital Universitário, onde a mulher foi encaminhada para atendimento médico.

Assista ao vídeo: https://www.instagram.com/reel/DbvmFwHsDLc/?igsh=MThjdDN3NnFydDdpbQ==

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