Uma idosa de 73 anos morreu atropelada na calçada da rua Daniel Oliveira, no bairro Fazenda Grande, em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (7). O autor do crime, de apenas 18 anos, atingiu a vítima enquanto fugia da Polícia Militar. Após o atropelamento, ele seguiu em fuga e sofreu um acidente. Na sequência, tentou fugir a pé e acabou preso pelos PMs.
Segundo informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, a perseguição teve início em Campinas, após a localização do veículo furtado. O acompanhamento seguiu pela rodovia até Jundiaí e contou com o apoio do helicóptero Águia, da PM.
Já em Jundiaí, o suspeito acessou a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e, nas proximidades do Eloy Chaves, entrou na alça de acesso ao bairro Fazenda Grande. Na rua Daniel Oliveira, durante a tentativa de fuga, ele desviou de outros veículos, subiu na calçada e atingiu a idosa.
A vítima havia saído de uma padaria e caminhava pela calçada carregando uma sacola com mortadela quando foi atingida. Com o impacto, ela foi arremessada por aproximadamente 20 metros e, na sequência, acabou atropelada novamente pelo veículo.
O motorista continuou a fuga até bater a caminhonete. Mesmo após a colisão, ele abandonou o veículo e tentou escapar a pé, mas foi alcançado e preso pelos policiais.
Ainda conforme apurado, havia contra o ele um mandado de busca e apreensão expedido em janeiro deste ano por envolvimento com tráfico de drogas, quando ele ainda era adolescente.
Equipes de resgate realizaram procedimentos de reanimação na vítima no local do acidente, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
O homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
*Matéria atualizada às 13h30