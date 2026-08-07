Uma idosa de 73 anos morreu atropelada na calçada da rua Daniel Oliveira, no bairro Fazenda Grande, em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (7). O autor do crime, de apenas 18 anos, atingiu a vítima enquanto fugia da Polícia Militar. Após o atropelamento, ele seguiu em fuga e sofreu um acidente. Na sequência, tentou fugir a pé e acabou preso pelos PMs.

Segundo informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, a perseguição teve início em Campinas, após a localização do veículo furtado. O acompanhamento seguiu pela rodovia até Jundiaí e contou com o apoio do helicóptero Águia, da PM.

Já em Jundiaí, o suspeito acessou a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e, nas proximidades do Eloy Chaves, entrou na alça de acesso ao bairro Fazenda Grande. Na rua Daniel Oliveira, durante a tentativa de fuga, ele desviou de outros veículos, subiu na calçada e atingiu a idosa.