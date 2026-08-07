07 de agosto de 2026
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PAULISTA FC

Torcida cobra esclarecimentos sobre a SAF

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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@racatricoloroficial
Raça Tricolor critica falta de informações da diretoria
Raça Tricolor critica falta de informações da diretoria

A Torcida Raça Tricolor, principal organizada do Paulista, publicou uma nota oficial cobrando explicações da diretoria e do Conselho Deliberativo sobre o processo de implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No comunicado, o grupo afirma que o clube vive um momento decisivo, mas critica a falta de transparência sobre o andamento do projeto apresentado aos torcedores.

Segundo a organizada, a diretoria, representada por Raphael Donadell e Rodrigo Peterneli, foi responsável pela condução do processo de criação da SAF e, por isso, deveria prestar esclarecimentos à torcida. A nota afirma que, meses após o anúncio da constituição da sociedade, ainda não há informações sobre quem responde oficialmente pelo clube, quem representa a SAF e quais são os planos para o futuro do Paulista.

A Raça Tricolor também direciona críticas ao Conselho Deliberativo. Para a torcida, o órgão tem a responsabilidade de fiscalizar os atos da administração e defender os interesses do clube, mas estaria adotando uma postura de silêncio diante das dúvidas levantadas pelos torcedores.

No texto, a organizada afirma ainda que houve rapidez para impedir um encontro entre torcida e jogadores antes de uma partida e para adotar medidas contra integrantes da própria torcida, enquanto faltariam esclarecimentos sobre a situação administrativa do clube. Ao final da manifestação, a Raça Tricolor cobra respostas objetivas sobre a gestão do Paulista, a representação da SAF e o planejamento para o futuro, defendendo maior transparência e prestação de contas por parte da diretoria e do Conselho Deliberativo.

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