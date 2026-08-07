A Torcida Raça Tricolor, principal organizada do Paulista, publicou uma nota oficial cobrando explicações da diretoria e do Conselho Deliberativo sobre o processo de implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No comunicado, o grupo afirma que o clube vive um momento decisivo, mas critica a falta de transparência sobre o andamento do projeto apresentado aos torcedores.

Segundo a organizada, a diretoria, representada por Raphael Donadell e Rodrigo Peterneli, foi responsável pela condução do processo de criação da SAF e, por isso, deveria prestar esclarecimentos à torcida. A nota afirma que, meses após o anúncio da constituição da sociedade, ainda não há informações sobre quem responde oficialmente pelo clube, quem representa a SAF e quais são os planos para o futuro do Paulista.

A Raça Tricolor também direciona críticas ao Conselho Deliberativo. Para a torcida, o órgão tem a responsabilidade de fiscalizar os atos da administração e defender os interesses do clube, mas estaria adotando uma postura de silêncio diante das dúvidas levantadas pelos torcedores.