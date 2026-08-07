A escaladora jundiaiense Anna Luisa Vaia Cossi, de 17 anos, conquistou o terceiro lugar na categoria Sub-19 da modalidade Boulder durante o Campeonato Paulista de Escalada, disputado no último sábado (1º), em Votorantim. O resultado reforça a boa fase da atleta, que segue acumulando pódios nas principais competições da temporada.

A medalha foi conquistada poucos dias após Anna subir ao pódio no Campeonato Brasileiro de Escalada, em Curitiba, onde também terminou na terceira colocação, desta vez na modalidade Velocidade. Com os resultados, a atleta consolida seu crescimento no cenário estadual e nacional da escalada esportiva.

Praticante da modalidade desde a infância, Anna iniciou a carreira competitiva em 2025 e vem disputando provas nas diferentes disciplinas da escalada. No Boulder, os atletas enfrentam blocos de curta duração, sem o uso de cordas, em percursos que exigem força, técnica, explosão e capacidade de resolver os movimentos em poucas tentativas.