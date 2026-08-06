O prazo para a realização das convenções partidárias encerrou ontem, quarta-feira (5), conforme determinou o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A data marca o fim de um dos períodos mais decisivos do processo que antecede o pleito de outubro: é nas convenções que partidos e federações escolhem oficialmente seus candidatos e definem eventuais coligações para as disputas majoritárias e proporcionais.

O período teve início em 20 de julho e seguiu regras estabelecidas pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e pela Resolução nº 23.609/2019 do TSE. Ao longo dessas duas semanas, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) viu diversas legendas confirmarem nomes que buscarão representar a região na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Nomes já homologados na região