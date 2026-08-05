No dia 18 de setembro, Jundiaí recebe o show ‘Nos Embalos de Sábado à Noite’, que compõe uma turnê nacional de Disco Music e é estrelado por três músicos jundiaienses: Gabriel Nanni, Chico Netto e Micaias Vitor. Eles estão acompanhados por Valter Cândido, de São Paulo, Laura Lima e Ruby, de Florianópolis.

O show lota casas noturnas de cidades como Porto Alegre, Vila Velha, Blumenau e Maceió há quase um ano, com ingressos esgotados um mês antes da apresentação. "A montagem do espetáculo contou com muito profissionalismo de todos, pois nunca ensaiamos todos juntos, nos conhecemos no aeroporto, já em turnê a caminho do Mato Grosso do Sul. Ainda assim, foi um elenco que entregou rápido, e muito fácil de se dirigir", relata Netto.

O elenco

De Jundiaí, conhecido como um dos baixistas mais virtuosos da cidade, Gabriel Nanni é bacharel em música pela Faculdade Santa Marcelina, e já tocou em mais de 20 países ao redor do mundo.