No dia 18 de setembro, Jundiaí recebe o show ‘Nos Embalos de Sábado à Noite’, que compõe uma turnê nacional de Disco Music e é estrelado por três músicos jundiaienses: Gabriel Nanni, Chico Netto e Micaias Vitor. Eles estão acompanhados por Valter Cândido, de São Paulo, Laura Lima e Ruby, de Florianópolis.
O show lota casas noturnas de cidades como Porto Alegre, Vila Velha, Blumenau e Maceió há quase um ano, com ingressos esgotados um mês antes da apresentação. "A montagem do espetáculo contou com muito profissionalismo de todos, pois nunca ensaiamos todos juntos, nos conhecemos no aeroporto, já em turnê a caminho do Mato Grosso do Sul. Ainda assim, foi um elenco que entregou rápido, e muito fácil de se dirigir", relata Netto.
O elenco
De Jundiaí, conhecido como um dos baixistas mais virtuosos da cidade, Gabriel Nanni é bacharel em música pela Faculdade Santa Marcelina, e já tocou em mais de 20 países ao redor do mundo.
A direção musical é feita pelo guitarrista Chico Netto, trazendo sua experiência como músico de gravadoras, musicais, turnês anteriores, além de autor de trilhas sonoras para Toyota, Avon e Peugeot.
Fechando a trinca jundiaiense, o pianista Micaias Vitor, formado em música pela Escola de Música do Estado de São Paulo, executa os arranjos característicos da música Disco, com muitas frases de violinos e sintetizadores.
Junto ao baterista Valter Cândido, de São Paulo, a formação acompanha as cantoras Laura Lima e Ruby, que são de Florianópolis. "Desde o começo, tivemos uma preocupação muito grande em trazer a linguagem real do gênero Disco Music, que aprendemos trabalhando fora do Brasil. Não é comum aqui e é o diferencial do espetáculo. É muito gratificante trazer para nossa cidade esses aprendizados, que não conseguimos mostrar todo dia", completa Nanni.
"É uma experiência única viajar o Brasil de forma tão profissional, com músicos de alta performance, com esse retorno tão grande do público. Só temos a agradecer", fecha Micaias.
Os ingressos para o show ‘Nos Embalos de Sábado à Noite’ estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio da plataforma Meaple (CLICA AQUI).
Serviço
Show: Nos Embalos de Sábado à Noite
Data: 18/09
Horário: A partir das 21h
Local: Hangar 111 - Rua Dr. José Roberto Basile Bonito, 111 – Centro, Jundiaí/SP
Ingressos: Disponíveis pela plataforma Meaple (CLICA AQUI)