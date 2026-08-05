A Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, no Espaço Expressa, recebe durante o mês de agosto o Festival Alfred Hitchcock, uma mostra gratuita dedicada à obra do cineasta britânico considerado um dos maiores mestres do suspense e uma das figuras mais influentes da história do cinema.
A programação é realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), por meio do programa Pontos MIS, e exibe quatro produções clássicas dirigidas por Hitchcock. As exibições acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h30, com entrada gratuita e sem necessidade de retirada prévia de ingressos.
Para Fernanda Regina Nogueira, diretora de Gestão do Espaço Expressa, iniciativas como essa ampliam o acesso da população à cultura e contribuem para a formação de público. “Trazer obras que marcaram a história do cinema é uma forma de democratizar o acesso à cultura e incentivar a ocupação dos espaços públicos da cidade por meio de experiências culturais de qualidade”, destaca.
O programa Pontos MIS tem como objetivo promover a difusão cultural e ampliar o acesso da população a produções cinematográficas, levando mostras e atividades formativas a municípios de todo o Estado.
Programação
Data: 6/08
Horário: 19h30
Filme: Sabotagem
Classificação: 12 anos
Sinopse: O mistério conduz a investigação sobre o discreto Verloc, suspeito de planejar um atentado em Londres. Sua esposa, a Sra. Verloc, e a polícia tentam descobrir seus planos antes que seja tarde demais.
Data: 13/08
Horário: 19h30
Filme: Chantagem e Confissão
Classificação: 14 anos
Sinopse: Um detetive encobre um possível assassinato cometido por sua namorada, mas a situação se complica quando um homem misterioso passa a chantagear o casal.
Data: 20/08
Horário: 19h30
Filme: O Homem Que Sabia Demais
Classificação: 10 anos
Sinopse: Após receber informações sobre um plano contra um diplomata inglês, um casal vê sua filha ser sequestrada por criminosos que tentam impedir a revelação do complô.
Data: 27/08
Horário: 19h30
Filme: Quando Fala o Coração
Classificação: 16 anos
Sinopse: A psicóloga Constance Petersen conhece o novo médico de sua clínica psiquiátrica e descobre que ele guarda segredos que podem mudar completamente sua identidade.
A Sala de Cinema São Paulo está localizada no Espaço Expressa, na avenida União dos Ferroviários, 1.760, Centro. A entrada para o festival é gratuita.