A Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, no Espaço Expressa, recebe durante o mês de agosto o Festival Alfred Hitchcock, uma mostra gratuita dedicada à obra do cineasta britânico considerado um dos maiores mestres do suspense e uma das figuras mais influentes da história do cinema.

A programação é realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), por meio do programa Pontos MIS, e exibe quatro produções clássicas dirigidas por Hitchcock. As exibições acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h30, com entrada gratuita e sem necessidade de retirada prévia de ingressos.

Para Fernanda Regina Nogueira, diretora de Gestão do Espaço Expressa, iniciativas como essa ampliam o acesso da população à cultura e contribuem para a formação de público. “Trazer obras que marcaram a história do cinema é uma forma de democratizar o acesso à cultura e incentivar a ocupação dos espaços públicos da cidade por meio de experiências culturais de qualidade”, destaca.