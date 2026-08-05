07 de agosto de 2026
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APÓS PERSEGUIÇÃO

PM recupera notebooks furtados e prende dois suspeitos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os equipamentos foram recuperados
Os equipamentos foram recuperados

Uma ação integrada entre o 4º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e o 11º Batalhão da PM resultou na prisão de dois homens suspeitos de furtar objetos de veículos estacionados em um posto de combustíveis às margens da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí.

Após trabalho de inteligência, os policiais conseguiram identificar um Fiat Mobi utilizado por ladrões na prática dos furtos. Nesta quarta-feira (5), o veículo foi localizado trafegando pela Bandeirantes e passou a ser acompanhado por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

A abordagem foi realizada já na capital paulista. Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram dois notebooks que haviam sido furtados minutos antes no estacionamento do posto de combustíveis.

Os dois ocupantes do veículo receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 33º Distrito Policial, em São Paulo, onde a ocorrência foi registrada.

Os equipamentos foram recuperados e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, que apura a participação da dupla em outros furtos com o mesmo modo de atuação.

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