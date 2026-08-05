Uma ação integrada entre o 4º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e o 11º Batalhão da PM resultou na prisão de dois homens suspeitos de furtar objetos de veículos estacionados em um posto de combustíveis às margens da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí.

Após trabalho de inteligência, os policiais conseguiram identificar um Fiat Mobi utilizado por ladrões na prática dos furtos. Nesta quarta-feira (5), o veículo foi localizado trafegando pela Bandeirantes e passou a ser acompanhado por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

A abordagem foi realizada já na capital paulista. Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram dois notebooks que haviam sido furtados minutos antes no estacionamento do posto de combustíveis.