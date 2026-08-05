07 de agosto de 2026
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EM DUAS CIDADES

Força Tática captura criminosos procurados pela Justiça

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma das prisões ocorreu em Campo Limpo Paulista
Uma das prisões ocorreu em Campo Limpo Paulista

Policiais militares da Força Tática capturaram dois homens procurados pela Justiça nesta terça-feira (4), em ações distintas realizadas nos municípios de Itatiba e Campo Limpo Paulista.

A primeira prisão ocorreu durante a tarde, na região central de Itatiba. Os policiais cumpriram um mandado de prisão expedido contra um homem pelo crime de ameaça.

Horas depois, no período da noite, outra equipe da Força Tática cumpriu um mandado de prisão no bairro Lagoa Branca, em Campo Limpo Paulista. O alvo era um homem procurado pelo crime de desacato, que foi localizado e detido no endereço indicado. Segundo a Polícia Militar, ele não ofereceu resistência durante a abordagem.

Os dois capturados foram encaminhados às respectivas delegacias, onde os mandados judiciais foram formalmente cumpridos. Em seguida, ambos permaneceram à disposição da Justiça.

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