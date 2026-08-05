Policiais militares da Força Tática capturaram dois homens procurados pela Justiça nesta terça-feira (4), em ações distintas realizadas nos municípios de Itatiba e Campo Limpo Paulista.

A primeira prisão ocorreu durante a tarde, na região central de Itatiba. Os policiais cumpriram um mandado de prisão expedido contra um homem pelo crime de ameaça.

Horas depois, no período da noite, outra equipe da Força Tática cumpriu um mandado de prisão no bairro Lagoa Branca, em Campo Limpo Paulista. O alvo era um homem procurado pelo crime de desacato, que foi localizado e detido no endereço indicado. Segundo a Polícia Militar, ele não ofereceu resistência durante a abordagem.