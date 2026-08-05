Uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão de um casal na noite desta terça-feira (4), no bairro do Estrela, em Louveira. A mulher acionou a Polícia Militar para denunciar o companheiro por agressão, mas acabou detida após os policiais constatarem que havia um mandado de prisão em aberto contra ela.

A equipe da Polícia Militar foi acionada pela própria vítima e, ao chegar ao endereço, encontrou a mulher com lesões aparentes no rosto. Ela foi encaminhada ao hospital para atendimento médico e realização de exames.

Durante o registro da ocorrência e a qualificação das partes, os policiais consultaram os dados da mulher e descobriram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça pelos crimes de falsificação de documento e uso de documento falso.