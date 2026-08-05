Um homem foi preso na noite desta terça-feira (4), em Campo Limpo Paulista, suspeito de efetuar disparos de arma de fogo em direção à residência da ex-companheira. Durante a ocorrência, policiais militares apreenderam três revólveres e diversas munições.
A PM foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo em um imóvel. No local, a moradora informou aos policiais que o autor dos tiros seria seu ex-companheiro e forneceu as características dele.
Com base nas informações, equipes da corporação realizaram um cerco pela cidade e localizaram o suspeito no bairro Jardim Europa.
Durante as diligências, os policiais também foram até a residência do homem, onde apreenderam dois revólveres calibre 38 e um revólver calibre 22, todos municiados, além de munições de reserva.
O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de ameaça, violência doméstica e posse irregular de armas de fogo e munições.
As armas apreendidas passarão por perícia, enquanto o homem permaneceu à disposição da Justiça.