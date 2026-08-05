Um homem foi preso na noite desta terça-feira (4), em Campo Limpo Paulista, suspeito de efetuar disparos de arma de fogo em direção à residência da ex-companheira. Durante a ocorrência, policiais militares apreenderam três revólveres e diversas munições.

A PM foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo em um imóvel. No local, a moradora informou aos policiais que o autor dos tiros seria seu ex-companheiro e forneceu as características dele.

Com base nas informações, equipes da corporação realizaram um cerco pela cidade e localizaram o suspeito no bairro Jardim Europa.