07 de agosto de 2026
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ELA NÃO FOI ATINGIDA

Tiros são disparados contra a casa de uma mulher; o ex foi preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs apreenderam dois revólveres calibre 38 e calibre 22
Os PMs apreenderam dois revólveres calibre 38 e calibre 22

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (4), em Campo Limpo Paulista, suspeito de efetuar disparos de arma de fogo em direção à residência da ex-companheira. Durante a ocorrência, policiais militares apreenderam três revólveres e diversas munições.

A PM foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo em um imóvel. No local, a moradora informou aos policiais que o autor dos tiros seria seu ex-companheiro e forneceu as características dele.

Com base nas informações, equipes da corporação realizaram um cerco pela cidade e localizaram o suspeito no bairro Jardim Europa.

Durante as diligências, os policiais também foram até a residência do homem, onde apreenderam dois revólveres calibre 38 e um revólver calibre 22, todos municiados, além de munições de reserva.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de ameaça, violência doméstica e posse irregular de armas de fogo e munições.

As armas apreendidas passarão por perícia, enquanto o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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