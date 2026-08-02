Um ladrão procurado pela Justiça por roubo foi preso por policiais militares de Força Tática em um centro esportivo no Jardim Guanciale, em Campo Limpo Paulista, na manhã deste domingo (2).
Os PMs faziam patrulhamento tático pela avenida João Amato, quando desconfiaram de um homem dentro do centro esportivo.
Durante a abordagem, o homem não reagiu e foi colaborativo.
Em consulta aos seus dados pessoais, os PMs descobriram um mandado de prisão por roubo.
Ele foi levado para a delegacia, onde o mandado de prisão foi cumprido.