Um ladrão procurado pela Justiça por roubo foi preso por policiais militares de Força Tática em um centro esportivo no Jardim Guanciale, em Campo Limpo Paulista, na manhã deste domingo (2).

Os PMs faziam patrulhamento tático pela avenida João Amato, quando desconfiaram de um homem dentro do centro esportivo.

Durante a abordagem, o homem não reagiu e foi colaborativo.