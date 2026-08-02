Pessoas acima de 50 anos que têm obesidade abdominal e deficiência de Vitamina D apresentam um risco de morte 123% maior que aquelas que não apresentam essas duas condições. Os dados foram revelados por um estudo envolvendo mais de 5,5 mil voluntários. Os resultados do trabalho foram publicados na revista Diabetes, Obesity and Metabolism, e indicam que, embora cada condição já seja perigosa isoladamente, juntas elas multiplicam o risco de mortalidade.

“A obesidade abdominal é um conhecido fator de risco por estar associado à inflamação e a problemas metabólicos. Já a vitamina D é um hormônio que atua em vários órgãos, e sua deficiência compromete diversas funções do corpo. Quando essas duas condições aparecem juntas, uma potencializa os efeitos da outra, elevando ainda mais o risco de morte. Por isso, acompanhar os níveis de vitamina D e tratar o excesso de gordura abdominal são medidas essenciais para evitar mortes prematuras, principalmente após os 50 anos”, explica o professor do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e coordenador da pesquisa, Tiago Silva Alexandre.

Realizada em colaboração com cientistas da University College London, no Reino Unido, e financiada pela Fapesp, a pesquisa acompanhou 5.520 pessoas com 50 anos ou mais por seis anos. Os participantes integram o English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), um dos maiores estudos de envelhecimento do mundo. Os dados coletados mostram que a deficiência de vitamina D (níveis abaixo de 30 nanomoles por litro de sangue) sozinha representa um risco maior do que a obesidade abdominal isolada – definida como circunferência abdominal maior que 102 centímetros para homens e 88 centímetros para mulheres.