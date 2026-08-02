O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou na manhã deste domingo (2) a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. A convenção partidária do PT foi realizada no Expo Center Norte, na Zona Norte da capital paulista. Lula busca a quarta vitória em disputadas presidenciais. Na chapa com Lula está Geraldo Alckmin, oficializado como candidato a vice-presidente durante convenção do PSB no dia 29 de julho.

O evento, contou com a presença do presidente do PT no estado e coordenador da campanha de Fernando Haddad ao governo de SP, Kiko Celeguim, da deputada federal Benedita da Silva, das candidatas ao Senado por SP Simone Tebet e Marina Silva, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência Guilherme Boulos, do ex-senador Aloízio Mercadante, da ministra das Mulheres, Márcia Lopes e do senador Rogério Carvalho.

Lula busca o quarto mandato presidencial aos 80 anos de idade. Antes de ser eleito pela primeira vez em 2002, ele disputou as eleições de 1989, 1994 e 1998. Em 2018, quando estava preso, o PT chegou a oficializar a candidatura de Lula para presidente, mas a Justiça eleitoral foi barrada.