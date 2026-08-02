O programa ‘Leitura da Gente’, desenvolvido pela Prefeitura de Jundiaí, está recebendo doação de livros. A iniciativa visa incentivar a leitura por pessoas de todas as idades com ações itinerantes em espaços públicos de todas as regiões do município.

As doações estão concentradas no Paço Municipal, localizado na avenida da Liberdade, s/no – Jd. Botânico, e os livros podem ser entregues na recepção ou na Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania, no sétimo andar, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.

Podem ser doadas publicações de diversos gêneros e voltadas a crianças, jovens, adultos e idosos. Só não são aceitos livros didáticos, religiosos, científicos e técnicos, apostilas e coleções de enciclopédias. O ‘Leitura da Gente’ tem a coordenação da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania e da Secretaria Municipal da Casa Civil, e apoio técnico da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Biblioteca Municipal Prof. Nelson Foot.