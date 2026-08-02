O programa ‘Leitura da Gente’, desenvolvido pela Prefeitura de Jundiaí, está recebendo doação de livros. A iniciativa visa incentivar a leitura por pessoas de todas as idades com ações itinerantes em espaços públicos de todas as regiões do município.
As doações estão concentradas no Paço Municipal, localizado na avenida da Liberdade, s/no – Jd. Botânico, e os livros podem ser entregues na recepção ou na Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania, no sétimo andar, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.
Podem ser doadas publicações de diversos gêneros e voltadas a crianças, jovens, adultos e idosos. Só não são aceitos livros didáticos, religiosos, científicos e técnicos, apostilas e coleções de enciclopédias. O ‘Leitura da Gente’ tem a coordenação da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania e da Secretaria Municipal da Casa Civil, e apoio técnico da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Biblioteca Municipal Prof. Nelson Foot.
O projeto marca presença em eventos como o ‘Prefeitura na Área’, que já tem sua próxima edição marcada para o dia 29 de agosto, no Jardim Tarumã. “Queremos aumentar nosso acervo para que mais pessoas tenham acesso à leitura. Nos espaços do ‘Leitura da Gente’ nos eventos, os munícipes podem retirar até dois exemplares de seu interesse. Se quiserem, podem depois devolvê-los no Paço Municipal para que outras pessoas façam uso do livro. “O projeto também estará presente na ‘Feira de Profissões Itinerante’, que acontece até o dia 13 de agosto, como parte das iniciativas ligadas ao ‘Mês da Juventude’, destacou a diretora para Assuntos de Cidadania da SMJC, Maria Lúcia Vasconcellos.
“A Biblioteca Municipal Prof. Nelson Foot apoia o ‘Leitura da Gente’ porque acredita que propiciar o acesso ao livro é importante para a vida de todos os cidadãos. Quando um livro encontra um novo leitor, ele amplia sua função social e cria novas oportunidades de encontro entre as pessoas e a leitura, seja na biblioteca, em uma praça, em um evento de bairro ou em outros espaços públicos. Ler traz informação e entretenimento a pessoas de todas as idades”, completou Michele Bueno, chefe da Divisão de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura.