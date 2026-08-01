01 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ELEIÇÕES 2026

Republicanos lança Tarcísio como candidato ao governo de SP

Por Da redação | Com informações do G1 SP
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Tarcísio de Freitas é confirmado candidato à reeleição em São Paulo, com Felício Ramuth como vice e apoio de Flávio Bolsonaro
Tarcísio de Freitas é confirmado candidato à reeleição em São Paulo, com Felício Ramuth como vice e apoio de Flávio Bolsonaro

O Republicanos realizou na manhã deste sábado (1°) a convenção estadual do partido na capital paulista. Tarcísio de Freitas foi confirmado como candidato à reeleição ao governo de São Paulo. O candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, esteve presente no evento, junto do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e de representantes de partidos aliados.

Ao cargo de vice-governador, o partido confirmou candidato Felício Ramuth (MDB). A chapa terá André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) na disputa pelas duas vagas no Senado.

Tarcísio de Freitas foi eleito governador de São Paulo em 2023 e agora busca o segundo mandato consecutivo. O Republicanos faz coligação em São Paulo com MDB, PL, PSD, União Brasil, PP, Podemos, PSDB, Cidadania, Solidariedade, PRD, Avante e Novo.

Com informações do G1 SP

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários