Um homem procurado pela Justiça por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor foi capturado por policiais militares do Radiopatrulhamento com Motos (RPM), na Vila Arens, em Jundiaí, nesta sexta-feira (31).

Os PMs da 1ª Cia do 49° Batalhão tomaram conhecimento de que um procurado pela Justiça estaria circulando de carro na região da Vila Arens.

Em patrulhamento com vista a encontrá-lo, os agentes o localizaram na avenida Fernando Arens, e lhe deram ordem de parada.