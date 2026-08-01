Um homem procurado pela Justiça por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor foi capturado por policiais militares do Radiopatrulhamento com Motos (RPM), na Vila Arens, em Jundiaí, nesta sexta-feira (31).
Os PMs da 1ª Cia do 49° Batalhão tomaram conhecimento de que um procurado pela Justiça estaria circulando de carro na região da Vila Arens.
Em patrulhamento com vista a encontrá-lo, os agentes o localizaram na avenida Fernando Arens, e lhe deram ordem de parada.
O homem teve seus dados pessoais consultados, com a confirmação de que estava procurado pelo crime de trânsito.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.
TUDO ERRADO
Para piorar ainda mais a situação, os PMs constataram que o veículo estava com licenciamento atrasado desde 2018 e pneus carecas. O carro, então, foi apreendido.