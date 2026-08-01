Um homem com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva foi capturado por policiais militares do Radiopatrulhamento com Motocicleta (RPM), na noite desta sexta-feira (31), no bairro Parque Centenário, em Jundiaí.

Os PMs, que pertencem à 1ª Cia do 49° Batalhão, estavam pelo bairro, quando avistaram um carro que tinha conhecimento sobre pertencer a um homem procurado.

Os agentes o abordaram na avenida Navarro de Andrade e, em consulta aos seus dados pessoais, foi confirmada a ordem da justiça para prendê-lo.