01 de agosto de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Justiça manda e PM prende homem que ignorou medida protetiva

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Momento em que o gomem, neste carro branco, é abordado e preso
Momento em que o gomem, neste carro branco, é abordado e preso

Um homem com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva foi capturado por policiais militares do Radiopatrulhamento com Motocicleta (RPM), na noite desta sexta-feira (31), no bairro Parque Centenário, em Jundiaí.

Os PMs, que pertencem à 1ª Cia do 49° Batalhão, estavam pelo bairro, quando avistaram um carro que tinha conhecimento sobre pertencer a um homem procurado.

Os agentes o abordaram na avenida Navarro de Andrade e, em consulta aos seus dados pessoais, foi confirmada a ordem da justiça para prendê-lo.

Desta forma, o homem foi levado para o Plantão Policial, onde o mandado foi formalmente cumprido.

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