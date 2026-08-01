A Prefeitura promove nos dias 5 e 12 de agosto a 1ª edição do ‘Jogaí - Jogos Escolares de Jundiaí’, reunindo 750 alunos da rede municipal de ensino. O evento é promovido pelas secretarias de Esporte e Lazer e de Educação com o objetivo de incentivar a prática esportiva desde a infância e fortalecer valores como cooperação, disciplina e respeito.
Alunos de 10 e 11 anos, do 5º ano do Ensino Fundamental, de 10 EMEBs do município participarão da competição. Ao todo, participam 23 turmas do período integral, que disputarão provas e jogos em três modalidades: atletismo, vôlei e handebol.
A abertura será na próxima quarta-feira (5), às 9h, no CECE Nicolino de Luca (Bolão), com as provas de atletismo na pista do complexo esportivo do Anhangabaú. Os estudantes competirão nas modalidades de 50 metros com barreiras, 50 metros livre, revezamento 4×50 metros, arremesso de peso e salto em distância. Já no dia 12 de agosto, também às 9h, o CECE Aramis Polli, na Vila Hortolândia, recebe as disputas de vôlei e handebol, encerrando a primeira edição dos Jogos Escolares de Jundiaí.
Para a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, o Jogaí reconhece a escola como um espaço privilegiado para o desenvolvimento integral das crianças. “Mais do que um encontro, representa uma rica oportunidade de Esporte e Educação atuarem cada vez mais juntos, despertando nas crianças as práticas esportivas, sensibilizando as famílias para os hábitos saudáveis, vida ativa e formando uma sociedade mais consciente, além de fortalecer a cultura esportiva escolar”, destacou.
“Estamos muito felizes em realizar a primeira edição do Jogaí, uma iniciativa que integra o esporte ao processo de aprendizagem e amplia as oportunidades de desenvolvimento dos nossos estudantes. Além de estimular hábitos saudáveis e o trabalho em equipe, os Jogos promovem convivência, respeito e protagonismo, valores que fazem parte da formação integral que buscamos para nossas crianças”, completou a secretária municipal de Educação, Priscila Costa.
Segundo a diretora do Departamento de Esporte Educacional e Participação da SMEL, Rachel Ciaco Nunes, cada aluno inscrito participará de pelo menos uma modalidade. “A expectativa em relação ao Jogaí é das melhores, tanto da organização do evento quanto das escolas. Os Jogos mobilizarão 35 educadores esportivos da nossa Secretaria e 110 profissionais da Educação. Os alunos trabalham essas modalidades ao longo de todo o ano letivo”, comentou Rachel.