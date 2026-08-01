A Prefeitura promove nos dias 5 e 12 de agosto a 1ª edição do ‘Jogaí - Jogos Escolares de Jundiaí’, reunindo 750 alunos da rede municipal de ensino. O evento é promovido pelas secretarias de Esporte e Lazer e de Educação com o objetivo de incentivar a prática esportiva desde a infância e fortalecer valores como cooperação, disciplina e respeito.

Alunos de 10 e 11 anos, do 5º ano do Ensino Fundamental, de 10 EMEBs do município participarão da competição. Ao todo, participam 23 turmas do período integral, que disputarão provas e jogos em três modalidades: atletismo, vôlei e handebol.

A abertura será na próxima quarta-feira (5), às 9h, no CECE Nicolino de Luca (Bolão), com as provas de atletismo na pista do complexo esportivo do Anhangabaú. Os estudantes competirão nas modalidades de 50 metros com barreiras, 50 metros livre, revezamento 4×50 metros, arremesso de peso e salto em distância. Já no dia 12 de agosto, também às 9h, o CECE Aramis Polli, na Vila Hortolândia, recebe as disputas de vôlei e handebol, encerrando a primeira edição dos Jogos Escolares de Jundiaí.