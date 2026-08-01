01 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NO SESC JUNDIAÍ

Zé Pitoco convida ANNÁ para show de forró neste sábado (1°)

Por Da redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Luan Cardoso
Programação reúne ainda teatro de bonecos, espetáculo infantojuvenil, contação de histórias e vivência ambiental
Programação reúne ainda teatro de bonecos, espetáculo infantojuvenil, contação de histórias e vivência ambiental

O Sesc Jundiaí reúne uma seleção de destaques que celebram a cultura popular, a tradição oral e as artes cênicas neste sábado (1°) e neste domingo (2). Na programação tem atrações que alcançam diferentes públicos, a exemplo de música, teatro, literatura e meio ambiente. 

Hoje (1°), às 17h30, o público confere o humor e a linguagem do teatro de bonecos no espetáculo ‘Resenha de Mamulengo’, apresentado pela Cia. Mamulengo da Folia. Inspirada nas tradições populares e na Commedia dell’Arte, a montagem traz figuras clássicas como o Valentão, a Mocinha, o Policial e o Coronel em uma celebração marcada por música, improviso, loas e interação com o público.

Amanhã (2), às 11h, a Cia Alcina da Palavra apresenta na biblioteca a contação de histórias ‘Furos no Céu’. Guardada na tradição oral africana, a narrativa poética aborda as relações entre o humano, a natureza e o sagrado. Às 15h, o encontro é no Gramado do Espaço de Brincar com a vivência ambiental ‘Tesouros da natureza’, conduzida por Uirá Mirim, que convida crianças a partir de 7 anos e suas famílias a seguirem pistas e observarem os elementos naturais tendo a água como fio condutor.

No Teatro, às 16h, o grupo 28 Patas Furiosas encena o espetáculo ‘Barulhos’, narrativa que aborda temas como memória, perda e pertencimento a partir da jornada da personagem Rosa, que atravessa um universo de sonhos e figuras fantásticas durante o processo de luto pela avó.

Às 17h30, na Área de Convivência, o instrumentista pernambucano Zé Pitoco apresenta o show do álbum ‘O Forró do Zé Pitoco’. O músico reúne elementos tradicionais do forró pé de serra em um repertório marcado por clarinetes, saxofones e zabumba, contando com a participação especial da cantora, compositora e multiartista ANNÁ. 

O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico. 
 
Serviço 
 
Espetáculo - Resenha de Mamulengo, com Cia. Mamulengo da Folia 
Data: 1°/08
Horário: 17h30 
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Classificação: Livre 
Evento gratuito! 

Contação de histórias - Furos no Céu, com Cia Alcina da Palavra 
Data: 02/08
Horário: 11h 
Local: Biblioteca do Sesc Jundiaí
Classificação: Livre 
Evento gratuito!

Vivência - Tesouros da natureza, com Uirá Mirim 
Data: 02/08
Horário: 15h
Local: Gramado do Espaço de Brincar do Sesc Jundiaí
Classificação: A partir de 7 anos, com a participação de pessoa adulta 
Evento gratuito - com inscrições no local, 30 minutos antes.

Espetáculo infantojuvenil – Barulhos, com 28 Patas Furiosas 
Data: 02/8
Horário: 16h 
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Classificação: Livre
Evento pago - Vendas pelo portal/app Sesc SP e nas bilheterias do Sesc

Show - Zé Pitoco part. ANNÁ, Forró do Zé Pitoco 
Data: 02/8
Horário: 17h30 
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Classificação: Livre 
Evento gratuito! 

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários