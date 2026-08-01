O Sesc Jundiaí reúne uma seleção de destaques que celebram a cultura popular, a tradição oral e as artes cênicas neste sábado (1°) e neste domingo (2). Na programação tem atrações que alcançam diferentes públicos, a exemplo de música, teatro, literatura e meio ambiente.
Hoje (1°), às 17h30, o público confere o humor e a linguagem do teatro de bonecos no espetáculo ‘Resenha de Mamulengo’, apresentado pela Cia. Mamulengo da Folia. Inspirada nas tradições populares e na Commedia dell’Arte, a montagem traz figuras clássicas como o Valentão, a Mocinha, o Policial e o Coronel em uma celebração marcada por música, improviso, loas e interação com o público.
Amanhã (2), às 11h, a Cia Alcina da Palavra apresenta na biblioteca a contação de histórias ‘Furos no Céu’. Guardada na tradição oral africana, a narrativa poética aborda as relações entre o humano, a natureza e o sagrado. Às 15h, o encontro é no Gramado do Espaço de Brincar com a vivência ambiental ‘Tesouros da natureza’, conduzida por Uirá Mirim, que convida crianças a partir de 7 anos e suas famílias a seguirem pistas e observarem os elementos naturais tendo a água como fio condutor.
No Teatro, às 16h, o grupo 28 Patas Furiosas encena o espetáculo ‘Barulhos’, narrativa que aborda temas como memória, perda e pertencimento a partir da jornada da personagem Rosa, que atravessa um universo de sonhos e figuras fantásticas durante o processo de luto pela avó.
Às 17h30, na Área de Convivência, o instrumentista pernambucano Zé Pitoco apresenta o show do álbum ‘O Forró do Zé Pitoco’. O músico reúne elementos tradicionais do forró pé de serra em um repertório marcado por clarinetes, saxofones e zabumba, contando com a participação especial da cantora, compositora e multiartista ANNÁ.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Espetáculo - Resenha de Mamulengo, com Cia. Mamulengo da Folia
Data: 1°/08
Horário: 17h30
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Classificação: Livre
Evento gratuito!
Contação de histórias - Furos no Céu, com Cia Alcina da Palavra
Data: 02/08
Horário: 11h
Local: Biblioteca do Sesc Jundiaí
Classificação: Livre
Evento gratuito!
Vivência - Tesouros da natureza, com Uirá Mirim
Data: 02/08
Horário: 15h
Local: Gramado do Espaço de Brincar do Sesc Jundiaí
Classificação: A partir de 7 anos, com a participação de pessoa adulta
Evento gratuito - com inscrições no local, 30 minutos antes.
Espetáculo infantojuvenil – Barulhos, com 28 Patas Furiosas
Data: 02/8
Horário: 16h
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Classificação: Livre
Evento pago - Vendas pelo portal/app Sesc SP e nas bilheterias do Sesc
Show - Zé Pitoco part. ANNÁ, Forró do Zé Pitoco
Data: 02/8
Horário: 17h30
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Classificação: Livre
Evento gratuito!