Com o fim do recesso parlamentar, o Congresso Nacional retoma os trabalhos na próxima semana com uma pauta dominada pelo Orçamento de 2027. A principal pendência é a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define as metas e regras para a elaboração do Orçamento da União. De acordo com a Agência Senado, como a proposta não foi apreciada antes da pausa legislativa, sua análise ocorrerá praticamente ao mesmo tempo que a Lei Orçamentária Anual (LOA), que o governo deve encaminhar ao Congresso até 31 de agosto. A sobreposição das duas matérias deve intensificar os debates sobre prioridades e gastos públicos para o próximo ano.

Vamos tomar um café?

Na política, um simples convite para "tomar um café" raramente é apenas sobre café. Longe das câmeras, dos microfones e dos jornalistas, é nesse ambiente discreto que muitos bastidores ganham vida. Ali se testam alianças, alinham-se discursos, resolvem-se impasses, negociam-se apoios e, não raro, mudam-se os rumos de decisões que só serão anunciadas depois. Nem todo café resulta em acordo, mas quase todo acordo importante já começou em uma mesa de café. Na política, a bebida pode até esfriar, mas as conversas costumam ferver.

Fim do recesso

O recesso da Câmara Municipal de Jundiaí está chegando ao fim. Na próxima terça-feira (4), os vereadores retomam as atividades com a realização da 62ª Sessão Ordinária. Agosto também terá uma agenda movimentada de audiências públicas. No dia 6, será discutido o Projeto de Lei que trata da proteção da Serra do Japi. Em 13 de agosto, uma nova audiência dará continuidade ao debate sobre o tema. Já no dia 20, a Câmara promove audiência pública para discutir o projeto que estabelece diretrizes para a implantação de infraestrutura de recarga para veículos elétricos em áreas públicas do município. Depois de algumas semanas de pausa, os bastidores também prometem ganhar ritmo, acompanhando o retorno das discussões no Legislativo e as eleições em outubro.