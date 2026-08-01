Com o fim do recesso parlamentar, o Congresso Nacional retoma os trabalhos na próxima semana com uma pauta dominada pelo Orçamento de 2027. A principal pendência é a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define as metas e regras para a elaboração do Orçamento da União. De acordo com a Agência Senado, como a proposta não foi apreciada antes da pausa legislativa, sua análise ocorrerá praticamente ao mesmo tempo que a Lei Orçamentária Anual (LOA), que o governo deve encaminhar ao Congresso até 31 de agosto. A sobreposição das duas matérias deve intensificar os debates sobre prioridades e gastos públicos para o próximo ano.
Vamos tomar um café?
Na política, um simples convite para "tomar um café" raramente é apenas sobre café. Longe das câmeras, dos microfones e dos jornalistas, é nesse ambiente discreto que muitos bastidores ganham vida. Ali se testam alianças, alinham-se discursos, resolvem-se impasses, negociam-se apoios e, não raro, mudam-se os rumos de decisões que só serão anunciadas depois. Nem todo café resulta em acordo, mas quase todo acordo importante já começou em uma mesa de café. Na política, a bebida pode até esfriar, mas as conversas costumam ferver.
Fim do recesso
O recesso da Câmara Municipal de Jundiaí está chegando ao fim. Na próxima terça-feira (4), os vereadores retomam as atividades com a realização da 62ª Sessão Ordinária. Agosto também terá uma agenda movimentada de audiências públicas. No dia 6, será discutido o Projeto de Lei que trata da proteção da Serra do Japi. Em 13 de agosto, uma nova audiência dará continuidade ao debate sobre o tema. Já no dia 20, a Câmara promove audiência pública para discutir o projeto que estabelece diretrizes para a implantação de infraestrutura de recarga para veículos elétricos em áreas públicas do município. Depois de algumas semanas de pausa, os bastidores também prometem ganhar ritmo, acompanhando o retorno das discussões no Legislativo e as eleições em outubro.
Insatisfação entre fronteiras
O governo do Paraguai convocou o embaixador brasileiro em Assunção e manifestou oficialmente insatisfação com declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Guerra da Tríplice Aliança. Durante evento em São Paulo, Lula afirmou que o Paraguai "resolveu invadir o Brasil", ao defender investimentos em defesa nacional. O governo paraguaio considerou a fala incompatível com o espírito de amizade entre os países e solicitou esclarecimentos diplomáticos. O Itamaraty acompanha o caso, que provocou novo desgaste nas relações bilaterais.
Cautela
A neutralidade adotada por partidos do Centrão na disputa presidencial de 2026 é interpretada por analistas como um sinal de cautela diante do cenário eleitoral. Em notícia divulgada pelo UOL, o cientista político Eduardo Grin, professor da FGV, avalia que a decisão indica que a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) deixou de ser considerada uma aposta eleitoral viável para essas legendas. Segundo ele, os partidos preferem aguardar a evolução das pesquisas e priorizar a eleição de suas bancadas no Congresso antes de definir apoio a um candidato ao Planalto, preservando espaço para futuras negociações.