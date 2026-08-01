O secretário de Saúde de Jundiaí, Flávio Amorim, utilizou o Podcast JJ, em entrevista concedida à editora-chefe Ariadne Gattolini, para fazer um diagnóstico da saúde pública que vai além dos desafios da gestão municipal. Ao abordar o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), ele afirmou que os municípios passaram a assumir responsabilidades cada vez maiores ao longo dos anos e defendeu maior participação financeira do Estado e da União no custeio da saúde pública. Também afirmou que o Governo do Estado precisa rever a destinação dos leitos do Hospital Regional para ampliar o atendimento à Região Metropolitana de Jundiaí.

Segundo o secretário, atualmente cerca de 70% dos recursos aplicados na saúde em Jundiaí são provenientes do orçamento municipal, percentual muito superior ao mínimo constitucional exigido dos municípios. Para Amorim, esse cenário é resultado de um processo histórico no qual as prefeituras passaram a assumir serviços que originalmente deveriam ser compartilhados entre os três entes públicos. "A conta vai ficando cada vez mais para o município", afirmou. Segundo ele, a população cobra diretamente a administração municipal, que acaba ampliando a oferta de serviços para atender às necessidades da população, mesmo quando determinadas responsabilidades deveriam contar com maior participação estadual e federal.

Hospital Regional no centro da discussão