Um homem foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (30), no Centro de Jundiaí, após ser denunciado por passageiros por estar portando um objeto semelhante a uma arma de fogo dentro de um ônibus do transporte coletivo.

Segundo a PM, equipes da 1ª Companhia do 11º Batalhão realizavam patrulhamento nas proximidades do Terminal Central quando foram abordadas por populares, que relataram a presença de um homem armado em um coletivo da linha 721, que seguia em direção ao Jardim Bonfiglioli.

Diante da denúncia, os policiais localizaram o ônibus e realizaram a abordagem na rua Petronilha Antunes. O veículo foi interceptado e o suspeito identificado ainda no interior do coletivo.