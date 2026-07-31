Um homem foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (30), no Centro de Jundiaí, após ser denunciado por passageiros por estar portando um objeto semelhante a uma arma de fogo dentro de um ônibus do transporte coletivo.
Segundo a PM, equipes da 1ª Companhia do 11º Batalhão realizavam patrulhamento nas proximidades do Terminal Central quando foram abordadas por populares, que relataram a presença de um homem armado em um coletivo da linha 721, que seguia em direção ao Jardim Bonfiglioli.
Diante da denúncia, os policiais localizaram o ônibus e realizaram a abordagem na rua Petronilha Antunes. O veículo foi interceptado e o suspeito identificado ainda no interior do coletivo.
Durante a revista pessoal, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo. Em consulta aos sistemas de segurança, também foi constatado que o homem possui antecedentes por crimes patrimoniais, incluindo registros por furtos e roubos.
Apesar da apreensão do objeto, na delegacia o delegado entendeu que não havia elementos para a prisão em flagrante, uma vez que o simulacro não é considerado arma de fogo e não houve a prática de outro delito no momento da abordagem.
O homem prestou esclarecimentos e foi liberado. O simulacro permaneceu apreendido.