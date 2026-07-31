Uma mulher de 43 anos morreu no Hospital São Vicente, em Jundiaí, na tarde desta quinta-feira (30), vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 24, na avenida Henrique Brunini, no bairro Fazenda Grande.

Na ocasião, ela conduzia sua moto - com o filho de 16 anos na garupa - quando um de seus tênis saiu do pé no momento em que ela se aproximava de um cruzamento. Sem conseguir acionar o freio na sinalização de 'Pare', ela entrou no cruzamento e foi atingida por um veículo Gol.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo motorista do carro. Socorrida ao hospital, ela recebeu a visita de uma amiga, a quem contou sobre a dinâmica do acidente - esta amiga foi a responsável pelo relato à polícia sobre como tudo aconteceu.