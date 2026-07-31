Final de semana chegando e a agenda cultural tem opções para toda a família em Jundiaí. O show com Fat Family e a exposição “Chaves” são algumas das atrações, além de xadrez, contação de histórias e tributo a Elis e Tim. Confira e programe-se:
Sexta – 31/7
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
“Chaves: A Exposição”
Local: Max Shopping Jundiaí – Avenida Antônio Frederico Ozana, 6000, Vila Rio Branco - Jundiaí
Horário: terça a sexta, das 12h às 21h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. (Fechado às segundas-feiras.)
Evento pago – ingressos disponíveis no Maxi Shopping Jundiaí
Show, com Fat Family
Local: Ginásio do Sesc Jundiaí – Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600 – Jardim Botânico - Jundiaí/SP
Horário: 20h
Evento pago: Ingressos disponíveis nas bilheterias do Sesc
Sábado – 1°/8
Abertura da exposição “Les Détails C’est La Vie”, com Edna Toledo
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão – Rua Barão de Jundiaí, 765 - Centro
Horário: 10h
Evento gratuito!
Mês do Patrimônio: Caminhadas Mediadas, Vila Arens e a Industrialização
Local: Estação Ferroviária de Jundiaí – Avenida União dos Ferroviários, s/n°
Horário: 9h
Evento gratuito – com inscrição prévia pelo site da Secretaria de Cultura
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Oficina de Chá de Aquarela, com Mariana Polini – Convite para o Chá das Cinco
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Oficina de Chá de Gravura, com Giovana Lopes - Convite para o Chá das Cinco
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
O Menino que amava jogar, com Adriana Jungbluth (contação de histórias)
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
A Casa Mágica de Gabby, com Dorival dos Santos Oliveira
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 15h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Elis & Tim Show Tributo, com Dorival dos Santos Oliveira
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 20h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Domingo – 2/8
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Tékhton e as formas do universo, Trupe Pling de Circo (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Furos no Céu, com Alcina da Palavra
Local: Biblioteca do Sesc Jundiaí – Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600 – Jardim Botânico - Jundiaí/SP
Horário: 11h
Classificação: Livre
Evento gratuito!
Camila Cardoso: a técnica de enfermagem
Local: Sala Glória Rocha - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 18h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Moscow The Ballet Gala Concert, Mondin e Zeferino Ltda
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama