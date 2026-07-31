A organização da saúde pública regional foi tema de reunião realizada nesta quarta-feira (29), no bairro Caxambu, em Jundiaí. O encontro, promovido pelo ex-vereador Rafael Antonucci, reuniu moradores e lideranças para ouvir o ex-prefeito Luiz Fernando Machado, pré-candidato a deputado federal. Ele destacou que os atendimentos de média e alta complexidade dependem da integração entre os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí. Segundo Luiz Fernando, fortalecer os prontos-atendimentos é essencial para reduzir a pressão sobre os hospitais de referência. O ex-prefeito também relembrou investimentos feitos durante sua gestão, como a reforma do Hospital São Vicente. Ele defendeu maior articulação entre municípios, Estado e União para ampliar os recursos destinados à saúde. “A saúde não termina na divisa do município”, afirmou. Durante a reunião, também foram abordados temas como segurança, educação, mobilidade e empreendedorismo. Moradores apresentaram dúvidas sobre a oferta de leitos, consultas e exames especializados na região.

Parlamento Jovem

A primeira sessão ordinária do Parlamento Jovem de Itatiba será realizada no dia 6 de agosto, às 19h, no Plenário Vereador Abílio Monte, na Câmara Municipal. Durante a reunião, os 19 estudantes que integram a legislatura de 2026 apresentarão requerimentos e indicações com propostas para a cidade. O programa busca aproximar os jovens do Poder Legislativo, incentivando a participação cidadã e proporcionando aos estudantes a experiência prática do funcionamento da Câmara Municipal e da elaboração de iniciativas voltadas ao interesse público

Inclusão

A Câmara dos Deputados promoverá, em 6 de agosto, o seminário “Reurbanização das Favelas: Desenvolvimento Social, Conectividade, Inclusão Digital e Trabalho”, no Plenário 4, em Brasília. O encontro reunirá parlamentares, especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para discutir propostas que integrem infraestrutura urbana, acesso à internet, inclusão digital e geração de emprego e renda nas comunidades. A iniciativa faz parte de um estudo do Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes), que busca elaborar políticas públicas para reduzir desigualdades e ampliar oportunidades nas periferias brasileiras.