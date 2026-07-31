A organização da saúde pública regional foi tema de reunião realizada nesta quarta-feira (29), no bairro Caxambu, em Jundiaí. O encontro, promovido pelo ex-vereador Rafael Antonucci, reuniu moradores e lideranças para ouvir o ex-prefeito Luiz Fernando Machado, pré-candidato a deputado federal. Ele destacou que os atendimentos de média e alta complexidade dependem da integração entre os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí. Segundo Luiz Fernando, fortalecer os prontos-atendimentos é essencial para reduzir a pressão sobre os hospitais de referência. O ex-prefeito também relembrou investimentos feitos durante sua gestão, como a reforma do Hospital São Vicente. Ele defendeu maior articulação entre municípios, Estado e União para ampliar os recursos destinados à saúde. “A saúde não termina na divisa do município”, afirmou. Durante a reunião, também foram abordados temas como segurança, educação, mobilidade e empreendedorismo. Moradores apresentaram dúvidas sobre a oferta de leitos, consultas e exames especializados na região.
Parlamento Jovem
A primeira sessão ordinária do Parlamento Jovem de Itatiba será realizada no dia 6 de agosto, às 19h, no Plenário Vereador Abílio Monte, na Câmara Municipal. Durante a reunião, os 19 estudantes que integram a legislatura de 2026 apresentarão requerimentos e indicações com propostas para a cidade. O programa busca aproximar os jovens do Poder Legislativo, incentivando a participação cidadã e proporcionando aos estudantes a experiência prática do funcionamento da Câmara Municipal e da elaboração de iniciativas voltadas ao interesse público
Inclusão
A Câmara dos Deputados promoverá, em 6 de agosto, o seminário “Reurbanização das Favelas: Desenvolvimento Social, Conectividade, Inclusão Digital e Trabalho”, no Plenário 4, em Brasília. O encontro reunirá parlamentares, especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para discutir propostas que integrem infraestrutura urbana, acesso à internet, inclusão digital e geração de emprego e renda nas comunidades. A iniciativa faz parte de um estudo do Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes), que busca elaborar políticas públicas para reduzir desigualdades e ampliar oportunidades nas periferias brasileiras.
Anúncios de investimentos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou, em 2026, a participação em eventos de anúncios de investimentos e obras financiados pela Petrobras, em meio ao calendário eleitoral. Levantamento da Folha de S.Paulo aponta que, dos 14 compromissos públicos relacionados à estatal desde o início do mandato, seis ocorreram apenas no primeiro semestre deste ano. Entre os principais anúncios está o investimento de R$ 72,5 bilhões na ampliação da refinaria em Sergipe. O governo afirma que as iniciativas fazem parte da estratégia de reindustrialização e expansão da capacidade de refino do país, enquanto opositores questionam o uso político da agenda em ano de eleição.
De olho nas pesquisas
A Justiça Eleitoral de Santa Catarina suspendeu a divulgação de três pesquisas de intenção de voto para o governo estadual em menos de dois meses, após identificar indícios de irregularidades na metodologia e na documentação apresentada pelos institutos. Entre os problemas apontados estão inconsistências na descrição da amostra, divergências em dados informados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e falhas consideradas capazes de comprometer a confiabilidade dos levantamentos. As decisões são liminares e ainda cabe recurso. A legislação eleitoral exige o registro prévio das pesquisas e o cumprimento de critérios técnicos para garantir transparência e segurança na divulgação dos resultados.