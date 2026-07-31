Gerson Sartori, presidente do PDT, e Fernando Souza, presidente do Republicanos na cidade, divergem em temas nacionais, mas concordam sobre a necessidade de fortalecer a região, reduzir a polarização e priorizar projetos para a população.

Em um cenário político marcado pela radicalização, debate promovido pelo jornalista Itamar Gonçalves, no programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora e Jornal de Jundiaí, mostrou que ainda existem pontos de convergência entre representantes da direita e da esquerda quando o assunto é o futuro de Jundiaí e da Região Metropolitana.

Participaram da entrevista o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal Gerson Sartori e atual presidente do PDT em Jundiaí, representante de uma linha política ligada à esquerda, e o advogado e presidente municipal do Republicanos, Fernando de Souza, o Ferrugem, identificado com a direita. Ao longo da conversa, os dois divergiram sobre temas nacionais, modelo de distribuição de recursos e gestão pública, mas encontraram consenso em questões consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional.