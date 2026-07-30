30 de julho de 2026
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EM ITATIBA

Unidades de cultura e turismo fecham mais cedo nesta sexta (31)


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Divulgação / Prefeitura de Itatiba
A medida é necessária para a realização de serviços de manutenção predial e controle preventivo de pragas nas unidades da pasta
A medida é necessária para a realização de serviços de manutenção predial e controle preventivo de pragas nas unidades da pasta

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Itatiba encerra atendimento ao público mais cedo nesta sexta-feira (31). A medida é necessária para a realização de serviços de manutenção predial e controle preventivo de pragas nas unidades da pasta.

O fim do expediente será diferente em cada local. Na sede da Secretaria, no Parque Ferraz Costa, o atendimento será encerrado a partir das 13h. O Museu Histórico Municipal Padre Lima, na Praça da Bandeira, fechará 14h30, enquanto a Biblioteca Municipal Chico Leme, na Rua Campos Salles, encerrará o expediente por volta das 15h20.

O Arquivo Municipal, na Rua Alexandre Rodrigues Barbosa, terá o atendimento encerrado às 16h. Já o Conservatório Municipal, na Rua Rafael Ordine, fechará as 17h. O Parque Luís Latorre fecha os portões nesta sexta por volta das 18h.

A Secretaria orienta a população a se programar para melhor utilização dos serviços, que têm como objetivo garantir a manutenção e as condições adequadas de funcionamento destes espaços públicos.

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