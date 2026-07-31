Estamos próximos ao evento mais importante da nossa região: as eleições de outubro. Sei que o exercício de agradar a todos, não é missão fácil. A prova disto está aí, na árdua campanha de se eleger a um cargo de deputado, seja estadual ou federal.

Em Jundiaí, existem vários nomes dignos na disputa eleitoral. A cidade tem contingente de eleitores para se fazer presente com quatro ou cinco representantes, nas duas Assembleias Legislativas. Basta votar somente nos nossos representantes locais.

Candidatos com qualidade. Todos na esperança de um mandato público, que na maioria das vezes, é o ponto de partida de quem aspira a uma carreira política duradoura.

E você há de me perguntar - o que falta, então?

Como responder a intrigante situação?

Porque será que nomes de candidatos de fora de nosso ambiente eleitoral, que nunca fizeram nada por nossa terra, alcança quantidade de votos, a fazer inveja até aos mais incrédulos?

Sabemos que candidatos mais próximos estão expostos, com maior facilidade ao crivo da opinião dos eleitores. Mas como entender, que outros mais distantes, ao nosso convívio, não passam pelo mesmo teste de avaliação?

Por isso, temos que apostar em nomes que conhecemos, pois só eles podem contribuir mais com o desenvolvimento da região. Não se preocupem com o acerto ou o engano. A aposta será válida. E um erro não pode levar a outro.

Se erramos, em outras oportunidades, em não eleger representantes legislativos para cidade, como poderemos antecipar julgamentos dos candidatos que se apresentam, sem antes lhe entregar a responsabilidade de um mandato?

Embora intuitivamente se possa reconhecer um bom político, não é fácil definir o que ele é. Mas creiam e se permitam a uma reflexão sobre a essência de um homem público: ele tem que estar voltado para as coisas de seu povo e de sua região. Há de se mergulhar a fundo na alma das pessoas para ouvir seus sentimentos, desejos e opiniões reais. Deixamos de lado eventuais equívocos do passado.

Vamos torcer para que os candidatos ao cargo de deputado, em nossa cidade, tenham a habilidade do comprometimento com seus eleitores, a capacidade de olhar a realidade e que se eleitos, não decepcionem.

Mas, em todo o caso, em qualquer caso, chega de votar nos turistas, que nada fazem por nosso município e só se lembram da cidade para pedirem votos.

Temos por obrigação, até por dever e amor a esta terra, votar e eleger representantes de nossa cidade. Queremos sim, gente nossa, candidatos que possam se comprometer com a evolução do município, trazendo os recursos estaduais e federais para nosso engrandecimento.

Ainda permanecem nas gavetas de órgãos públicos, aspirações legítimas de nossa população como as universidades federal e estadual, o parque na Serra do Japi, os novos investimentos na área de mobilidade urbana e tantos outros projetos de âmbito federal e estadual que se perdem esquecidos por não termos deputados, que possam brigar pelas necessidades da cidade.

Vote consciente. Vote pela cidade e região. Vote em nossos candidatos. É hora de decidir. Por Jundiaí e região.

Guaraci Alvarenga é advogado