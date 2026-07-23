Em 2026 foram registrados no Estado de São Paulo 19 casos de febre maculosa e 18 óbitos pela doença, causada pela bactéria Rickettsia e transmitida pela picada de carrapatos infectados, que podem ser encontrados em animais como capivaras, cavalos e cães.

Diante da situação, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) divulgou alerta com orientações para prevenção da febre maculosa e para a importância do diagnóstico e do tratamento precoces. Os primeiros sintomas costumam surgir cerca de sete dias após a infecção e incluem febre, dor de cabeça intensa, dores no corpo e nas articulações, além de cansaço.

Entre o terceiro e o quinto dia da doença, podem aparecer manchas avermelhadas que se iniciam nos pulsos e tornozelos e podem se espalhar para braços, palmas das mãos e solas dos pés.