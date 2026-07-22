Gravado em Jundiaí, numa casa no bairro Jardim Brasil e numa encruzilhada em uma parte mais rural da cidade, perto do bairro Jundiaí-Mirim, o filme de curta-metragem "Encruzilhada" terá exibição gratuita em quatro sessões na cidade, nos dias 24, 25 e 26 de julho, no Ballet Teatro Oficina.
A produção conta a história de Bia, uma jovem migrante vivendo em São Paulo, que é levada a uma encruzilhada entre o mundo material e o espiritual, onde, guiada pela presença de uma Pombagira, confronta os medos e rupturas que a mantém paralisada — e precisa decidir se permanece à margem de sua própria vida ou escolhe um novo caminho.
As sessões são gratuitas e abertas ao público, mas é necessário fazer a reserva de ingressos com antecedência por meio deste link. Essa reserva funciona como controle de público, pois o local tem capacidade máxima de 55 lugares por sessão.
O filme foi gravado em Jundiaí com recursos do edital cultural da Lei Aldir Blanc da cidade. O elenco conta com Dara Galvão, Pathy Dejesus, Sofia Savietto e Anna Souza. A direção é de Letícia Helena e André Leão e a produção é da Vienna Filmes.
Serviço: exibição do curta-metragem "Encruzilhada" (@encruzilhadafilme)
Sessões:
• Sexta (24), às 20h: exibição + bate-papo
• Sábado (25), às 16h: exibição com acessibilidade em Libras + bate-papo
• Sábado (25), às 18h: exibição com acessibilidade em Libras + painel com a diretora Letícia Helena e roda de conversa com Letícia Helena, Dara Galvão e Aiuna Pinheiro sobre cultura, espiritualidade brasileira e audiovisual
• Domingo (26), às 11h: sessão matinê + bate-papo
Onde: Ballet Teatro Oficina Jundiaí (rua Abolição, 200)