Gravado em Jundiaí, numa casa no bairro Jardim Brasil e numa encruzilhada em uma parte mais rural da cidade, perto do bairro Jundiaí-Mirim, o filme de curta-metragem "Encruzilhada" terá exibição gratuita em quatro sessões na cidade, nos dias 24, 25 e 26 de julho, no Ballet Teatro Oficina.

A produção conta a história de Bia, uma jovem migrante vivendo em São Paulo, que é levada a uma encruzilhada entre o mundo material e o espiritual, onde, guiada pela presença de uma Pombagira, confronta os medos e rupturas que a mantém paralisada — e precisa decidir se permanece à margem de sua própria vida ou escolhe um novo caminho.