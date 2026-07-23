Os pré-candidatos Ellen Martinelli, à Câmara dos Deputados, e Edicarlos Vieira, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizaram uma caminhada pela Vila Arens, em Jundiaí, promovendo um momento de conversa e aproximação com comerciantes, trabalhadores e moradores do bairro.
Durante a visita, os pré-candidatos percorreram o comércio local, cumprimentaram empresários, funcionários e clientes, em uma agenda marcada pelo diálogo e pela troca de experiências sobre o cotidiano da região.
A Vila Arens, um dos bairros mais tradicionais de Jundiaí, foi o cenário da atividade, que proporcionou encontros com pessoas que circulavam pelo comércio local ao longo da caminhada.
Para Ellen Martinelli, o contato direto com a população fortalece a aproximação com a comunidade e permite conhecer diferentes realidades e histórias da cidade.
Edicarlos Vieira destacou a importância de estar presente nos bairros e de manter o diálogo com comerciantes e moradores em diferentes regiões de Jundiaí.
A caminhada integra a agenda de encontros e visitas que os pré-candidatos vêm realizando em diversos pontos da cidade, priorizando o contato direto com a população durante o período de pré-campanha.