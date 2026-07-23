Os pré-candidatos Ellen Martinelli, à Câmara dos Deputados, e Edicarlos Vieira, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizaram uma caminhada pela Vila Arens, em Jundiaí, promovendo um momento de conversa e aproximação com comerciantes, trabalhadores e moradores do bairro.

Durante a visita, os pré-candidatos percorreram o comércio local, cumprimentaram empresários, funcionários e clientes, em uma agenda marcada pelo diálogo e pela troca de experiências sobre o cotidiano da região.

A Vila Arens, um dos bairros mais tradicionais de Jundiaí, foi o cenário da atividade, que proporcionou encontros com pessoas que circulavam pelo comércio local ao longo da caminhada.