O Centro de Convivência do Idoso (CCI), unidade do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Itatiba, está com inscrições abertas para novas turmas de dança voltadas ao público com 50 anos ou mais. As aulas terão início no dia 3 de agosto e serão realizadas no próprio CCI, oferecendo mais uma oportunidade para quem deseja manter uma rotina ativa, cuidar da saúde e ampliar o convívio social.
Novidade
A novidade é a abertura de uma nova turma de dança com a professora e coreógrafa Simone Andreza, com aulas às segundas-feiras, das 7h às 8h30, e às quintas-feiras, das 7h às 8h40. A atividade busca estimular a prática de exercícios físicos de forma leve e divertida, contribuindo para a melhora do condicionamento físico, da mobilidade, da memória, da concentração e da autoestima, além de favorecer novas amizades.
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A coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, Rosana Moura, destaca que o CCI segue na busca de práticas para um envelhecimento ativo e saudável. "Além da dança com a coreógrafa Simone há também as aulas de balé clássico e jazz com a bailarina e professora Gláucia. É uma oportunidade incrível para aprender, se movimentar e viver momentos de muita alegria”, destaca.
A programação do CCI também conta com zumba, dança de salão, dança cigana e dança do ventre, oferecendo opções para todos os estilos.
Sobre o CCI
O Centro de Convivência do Idoso desenvolve diversas atividades voltadas à promoção da qualidade de vida da população com 50 anos ou mais, incentivando a prática de exercícios, a convivência e o fortalecimento dos vínculos sociais por meio de atividades culturais, esportivas e recreativas.
Serviço
Aulas de Dança 50+ no CCI
Início: 03/08
Local: Centro de Convivência do Idoso (CCI) – Travessa Ângelo Perdão, s/nº, Jardim Vitória
Dias e horários: segunda-feira: das 7h às 8h30; quinta-feira: das 7h às 8h40
Público: Pessoas com 50+ que sejam cadastradas no CCI.
Inscrições: Comparecer ao CCI para realizar presencialmente o cadastro.
Observação: Quem já possui cadastro atualizado pode participar das atividades normalmente.
Outras informações: (11) 4594-3846 ou (11) 4538-2258