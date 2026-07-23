O Centro de Convivência do Idoso (CCI), unidade do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Itatiba, está com inscrições abertas para novas turmas de dança voltadas ao público com 50 anos ou mais. As aulas terão início no dia 3 de agosto e serão realizadas no próprio CCI, oferecendo mais uma oportunidade para quem deseja manter uma rotina ativa, cuidar da saúde e ampliar o convívio social.

Novidade

A novidade é a abertura de uma nova turma de dança com a professora e coreógrafa Simone Andreza, com aulas às segundas-feiras, das 7h às 8h30, e às quintas-feiras, das 7h às 8h40. A atividade busca estimular a prática de exercícios físicos de forma leve e divertida, contribuindo para a melhora do condicionamento físico, da mobilidade, da memória, da concentração e da autoestima, além de favorecer novas amizades.

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