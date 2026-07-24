Amigos...tornam o riso mais alto

As conversas... mais gostosas

E a vida...mais feliz

Dia do Amigo. Vive hoje. Vive agora. Vive intensamente, com seus entes queridos. Quando o outono da vida chegar não há de se lamentar. Esqueça as velhas recordações de tempos melhores. A vida é presente em qualquer tempo. Há muito de desfrutar e compartilhar. Pessoas amigas, que nos acompanham e participam de muitos momentos felizes. Gente grata ao coração. Dizem os mais sábios, que fácil é ter um amigo, o difícil é conservá-lo.

Lembrei-me, então, de um conto, de autor desconhecido, que muito retrata esta situação. Narra o texto, que um professor de filosofia, pegou um pote de vidro, e encheu-o de bolas de golfe. Perguntou aos alunos, se o pote estava cheio. Todos disseram que sim. Juntou, no entanto, um pacote de bolinhas de gude e as colocou juntas com as bolas de golfe. A mesma pergunta foi feita. E a resposta que o pote continuou cheio. Em seguida despejou uma caixa de areia, preenchendo os espaços vazios do pote. O pote parecia cheio por completo. Mas, ainda tomou um copo de café e umedeceu a areia. O pote continuou cheio. O mestre então explicou aos seus alunos.

O pote de vidro representava nossas vidas. Pode se quebrar a qualquer instante e dele nada mais restar. As bolas de golfe são os elementos importantes de nossa existência, como Deus, família e amigos. As bolas de gude são as peças necessárias, como o trabalho, a casa, o carro. A areia apenas simbolizava as pequenas coisas, a que, muitas vezes, tanto nos preocupa em nosso dia a dia.

O professor fez uma pausa, então alertou. Se colocar a areia, primeiro no pote, não haveria espaços para as bolinhas de gude e muito menos para as bolas de golfe.O mesmo ocorre em nossas vidas.

Se gastarmos tempo e energia, com as pequenas coisas, deixaremos de realizar as coisas mais importantes. Ocupem-se com as bolas de golfe em primeiro lugar, depois das bolinhas de gude, porque o resto é apenas areia.

Foi então que um aluno se levantou e perguntou ao mestre: E o que representa o café? Que bom que me fizeste esta pergunta. O café serve apenas para demonstrar que não importa quão ocupado esteja nossa vida, sempre haverá um lugar para tomar um café com um amigo.

Esqueçam os dissabores da vida. Eles não levam a nada. Apeguem-se as coisas que são queridas ao seu coração. Não se furte de dizer as palavras de afeto as pessoas amadas. Não se esqueça dos amigos da alma. O texto atribuído a Chico Xavier: A vida na terra é uma passagem, o amor uma miragem, mas a amizade é um fio de ouro que só se quebra com a morte. A infância passa, a juventude segue, a velhice a substitui, a morte a recolhe. A mais bela flor perde sua beleza, mas uma amizade fiel dura uma eternidade. Viver sem amigos é morrer sem deixar lembranças. O sentimento de gratidão é tudo. Sem estas coisas, a vida carece de sentido. Amigos sejam felizes.

Guaraci Alvarenga é advogado